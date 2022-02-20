شحن شدات ببجي عن طريق الرصيد بطريقة شرعية 100%

شحن شدات ببجي عن طريق الرصيد التي يسعى العديد من اللاعبين للقيام بها بطريقة صحيحة، مما يتيح لهم استئناف اللعب بكل سهولة، ويعتبر شحن الشدات أمر أساسي في اللعبة حيث يتاح للاعب بعدها تحقيق الفوز على منافسيه أو تغيير مظهر المقاتل التابع له أثناء اللعب وغير ذلك مما يمنحه شحن شدات ببجي من خواص، وتوجد العديد من الطرق للقيام بشحن شدات ببجي، منها شراء شدات ببجي عبر رصيد الهاتف أو شراء شدات ببجي بأي وسيلة أخرى إما عن طريق الشراء الإلكتروني أو بوسيلة إلكترونية أخرى، وفي السطور القادمة سوف نشير إلى كيفية الشحن عن طريق الرصيد التي يود الكثيرين معرفتها.

شحن شدات ببجي عن طريق الرصيد

تعتبر لعبة ببجي أحد الألعاب العالمية الشهيرة، وهي لعبة قتالية جماعية يقوم بلعبها الملايين من الأشخاص في كل أنحاء العالم.

توجد داخل لعبة ببجي العديد من العناصر التي يود اللاعب الحصول عليها، حتى يستطيع تحقيق الفوز على منافسيه.

يلزم للقيام بشراء هذه العناصر اتخاذ خطوة شحن شدات ببجي.

يتيح شحن شدات ببجي الحصول على الأدوات والتجهيزات اللازمة للعبة، منها تغيير شكل المقاتل، والحصول على الأسلحة والذخيرة المطلوبة.

شراء شدات ببجي PUBG UC



يمكن أن يقوم اللاعب بشحن شدات ببجي بكل سهولة عن طريق الرصيد عبر القيام بإتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى موقع شحن شدات ببجي على الانترنت.

على الانترنت. إدخال الدولة التي يقيم بها لاعب ببجي.

اختيار أيقونة لعبة ببجي ضمن قائمة الألعاب الموجودة.

ثم اختيار الفئة المراد شحن شدات ببجي بها، بعد ذلك لابد من إدخال رمز الـ ID الخاص باللاعب.

اختيار أمر Pay by mobile من طرق الدفع المتاحة في الموقع.

بعد تحديد عدد الشدات المراد شحنها، يتم اختيار أمر ” ادفع الآن”.

لابد من إتباع كافة التعليمات الخاصة بالشحن، ثم إدخال الطريقة المراد الدفع بها.

يتم استلام شحن شدات ببجي عن طريق الإيميل الخاص باللاعب.

طريقة شحن شدات ببجي لأنظمة الاندرويد

يتاح للاعب في حال كان هاتفه يعمل بنظام أندرويد أن يقوم على شحن شدات ببجي الموسم الجديد عبر إتباع الطريقة التالية:

شحن رصيد جوجل بلاي.

فتح لعبة ببجي والضغط على رمز شدات ببجي، ثم اختيار كمية الشدات المراد شحنها.

اختيار أمر الدفع عبر حساب جوجل بلاي.

لابد من اختيار عدد شدات ببجي المراد شرائها، ثم اختيار أمر شحن شدات ببجي.

يقوم الكثير من اللاعبين بتفضيل هذه الطريقة للشحن، حيث أنها تحافظ على خصوصية الحسابات الشخصية الخاصة باللاعب، كما أنها تحميه من السرقة.