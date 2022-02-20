كيفية تثبيت لعبة فيفا موبايل 2022 الإصدار الخرافي والواقعي ومتطلبات تشغيل FIFA MOBILE 2022

تثبيت لعبة فيفا موبايل 2022 ، هو أمرا يشغل الكثير من محبي وعشاق الساحرة المستديرة حول العالم حيث أن FIFA MOBILE 2022 هي المنافس الأول للعبة إي فوتبول بيس 2022 والتي لم يتم نزولها حتى الآن من كونامي. وتنتمي لعبة فيفا موبايل 2022 إلي شركة EA SPORTS. والتي أصدرت أول نسخة لها في عام 1995. واشتهرت اللعبة بنزول نسخ سنوية للكمبيوتر ثم البلاي ستيشن. وتعتبر اللعبة شهيرة جدا لجميع فئات المجتمع. ويقوم بلعبها لاعبين كرة القدم أيضا وذلك لأنها تتميز بجرافيك كبير ووضوح كبير في اللعب. واليوم سوف نستعرض لكم كيفية تشغيل FIFA FOOTBALL MOBILE 2022. وكذلك متطلبات وشروط تشغيلها على الأندرويد وذلك من خلال الأسطر التالية.

تثبيت لعبة فيفا موبايل 2022 للاندرويد

الآن يمكنك البدء في بناء فريقك العالمي عن طريق لاعبين من جميع أنحاء الدوريات الكبرى في أوروبا وكذلك باقي الدوريات حول العالم. حيث هناك ما يقرب من خمسة عشر ألف لاعب متواجدين في 600 فريق حول العالم. الآن ضع لاعبك المفضل في الأمام وراوغ الفريق المنافس مع ركل الكرة بقوة كبيرة في أعلى زوايا المرمى. كل ذلك بإيقاع سريع في لعبة فيفا موبايل 2022 أخر إصدار. كما يمكن الدخول في منافسات كبيرة مثل دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي. كما تتمتع اللعبة بعدد تحميلات هائل يتجاوز 100 مليون عملية تنزيل. لا تنتظر الآن يمكنك تثبيت لعبة فيفا موبايل 2022 من خلال الخطوات التالية.

للبدء يجب الاتصال المباشر بشبكة الأنترنت.

ثم فتح متجر جوجل بلاي ويتم البحث عن FIFA MOBILE 2022 .

. والآن يتم الضغط على زر التثبيت حيث أن التثبيت مجاني 100%. وننصح بعدم تثبيت اللعبة من أي مكان أخر يقوم بتهكير بياناتك الشخصية.

ننتظر الآن بضع لحظات حتي تمام التحميل. كما يجب فتح اللعبة بعد التنزيل مباشرة وسيتم فيها صفحة تحديث بحجم 2.5 جيجا بايت.

متطلبات تشغيل FIFA MOBILE 2022 للاندرويد

يتمتع تثبيت لعبة فيفا موبايل 2022 برسوميات معززة بواقعية كبيرة. من ملاعب وشكل اللاعبين الذين يظهرون في اللعبة بشكلهم الكامل والذي يظهر بشكل حقيقي بنسبة كبيرة للواقعية. كل ذلك بجانب صوت الجمهور في المدرجات الذي يحفزك على لعب FIFA FOOTBALL MOBILE 2022 بسلاسة تامة. ولكن قبل البدء في تنزيل اللعبة يجب التأكد من مواصفات هاتفك لتشغيل اللعبة على إطار 60 كإطار قوي وسريع.

أولا سعة تخزين في الهاتف لا تقل عن 5 جيجا بايت.

كذلك 2 جيجا ذاكرة رامات على الأقل وينصح بـ 4 جيجا.

إصدار أندرويد 9 وما فوق ليتم تشغيل لعبة فيفا موبايل 2022 بسلاسة.

بسلاسة. أما بالنسبة للمعالجات حيث المعالجات التالية هي حدي الأدنى للتشغيل المتوسط. (Snapdragon 41x و42x و43x، Snapdragon 6xx، Snapdragon 7xx، Snapdragon 8xx) كل ما سبق يمكن التشغيل كحد أدني وينصح بمعالجات أقوى في الفئة للتشغيل على إطار 60.

عزيزي الزائر لقد توصلنا الآن نهاية كيفية تثبيت لعبة فيفا موبايل 2022. ومتطلبات تشغيل FIFA MOBILE 2022 على الأندرويد. نتمنى لكم بناء فريق قوي والمنافسة القوية. كما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.