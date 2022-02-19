مميزات جوال هواوي p50 برو – HUAWEI P50 Pro ” مكتبة صور عالية الجودة

يأتي هاتف HUAWEI P50 Pro بمواصفات عالية في الكاميرا الخلفية والأمامية، وكذلك وحدات الصوت والاستشعار بالإضافة إلى التصميم الخارجي الفريد للهاتف الذي يأتي بأبعاد متناسقة وخفة في وزن الجهاز.

مميزات جوال هواوي p50 برو

يتميز الهاتف بخاصية الشحن السريع اللاسلكي بقوة 50 واط.

بطارية الهاتف كبيرة بقدرة عالية تبلغ 4360 مللي أمبير/ ساعة.

الصوت مزود بمكبرات صوت ستيريو المزدوجة.

الهاتف مزود بخاصية مقاومة الغبار والماء والرذاذ، وحاصل على تصنيف 3 IP68 في مقاومة المياه.

يتميز الهاتف بميزة المشاركة الذكية واسعة النطاق مع الأجهزة الأخرى.

الشاشة بمقاس 6 بوصة حيث تعرض صورة واقعية، وتمنحك تجربة سلسة حيث تدعم معدل تحليل اللمس يصل إلى 300 هرتز.

تعمل بصريات HUAWEI XD Optics على التقاط صور احترافية بدقة عالية مع عرض الألوان الحقيقية للصورة.

خاصية Super Zoom matrix تساعد على إلتقاط صورة بأعلى جودة من مسافة بعيدة أو عن قرب.

جوال هواوي الجديد

يتميز جوال هواوي الجديد بمميزات جديدة، وخاصيات متطورة تم إطلاقها لأول مرة من شركة HUAWEI في هاتف HUAWEI P50 Pro الذي يأتي بخاصية تعديل الألوان لأكثر من 2000 لون من أجل إظهار العالم بألوانه الحقيقية، وتحسين الصورة للمنطقة المحيطة بالكاميرا كما أوضح الهاتف أن الأولوية للكاميرا تكمن في الوضوح وإظهار تفاصيل أكبر للصورة.

الكاميرا الخلفية للهاتف مزودة بميزة AIS Pro الاحترافية التي تساعد في الحصول على لقطة ثابتة بدون ضبابية، ويساعد ذلك في إمكانية التقاط صورة من نافذة السيارة بثبات ودقة عالية، ولن تسبب حركة السيارة واهتزاز الهاتف في إتلاف الصورة.

جميع مواصفات Huawei P50 Pro