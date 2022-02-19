مازدا تعلن عن واحدة من أجمل سياراتها

من بين أجمل سيارات الهاتشباك الصغيرة التي ظهرت مطلع هذه السنة جاءت Mazda 2 التي حملت معها العديد من عناصر التميز والحداثة.
وتختلف السيارة الجديدة بشكل كبير عن سيارات Mazda 2 من الجيل السابق وخصوصا من حيث تصميم واجهتها الأمامية والفتحات الهوائية الموجودة عليها، كما حملت معها تعديلات واضحة في تصميم باب الصندوق الخلفي والمصابيح وممتصات الصدمات وشكل فتحات العوادم.
ومن الداخل تميزت هذه السيارة بقمرة متطورة، إذ جهزت باحدث أنظمة المولتيميديا والتكييف والإضاءة، كما زودت واجهة القيادة فيها بشاشة لمسية كبيرة تبرز من منتصفها، ويمكن من خلالها التحكم بأنظمة الصوت وأنظمة تحديد المواقع ومراقبة محيط السيارة عبر الكاميرات، كما ثبتت قبالة السائق شاشة أخرى تعمل كلوحة عدادات رقمية.
وجهزت مازدا المركبة بنظام لتدفئة المقاعد والمقود والزجاج والمرايا الجانبية، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية، وأنظمة للحفاظ على الثبات على المنعطفات.
وصممت هذه المركبات لتكون اقتصادية في استهلاك الوقود وقوية بنفس الوقت إذ حصلت على منظومات هجينة تضم محركا كهربائيا بعزم 80 حصانا ومحرك بنزين بعزم 92 حصانا، وتستهلك هذه المحركات ما بين 3.8 و4 ليتر من الوقود لكل 100 كلم تقطعها السيارة.
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