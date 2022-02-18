هنا الآن موقع شحن شدات ببجي 2022 pubg mobile للحصول على آلاف الشدات

طريقة شحن شدات ببجي يتساءل عنها العديد من الأشخاص من محبي لعبة ببجي، حيث أن تلك اللعبة انتشرت بشكل كبيرة حتى أصبح أكثر من أربعمائة مليون مستخدم لها في كافة أرجاء العالم، كما أن شدات ببجي أو ما تدعى “UC” تكون العملة الرقمية باللعبة والتي تساعد كافة مستخدميها للحصول على الأسلحة والمعدات والملابس لمساعدتهم في الفوز بالمعركة.

خطوات شحن شدات ببجي باستخدام الـ ID احصل على 15000 شدة في ثواني

طريقة تحميل لعبة ببجي pubg mobile

يستطيع اللاعب أن يقوم بتنزيل لعبة ببجي على جوال الأندرويد والآيفون من خلال الخطوات التالية وهي:

في بداية الأمر يدخل المستخدم لموقع آبل آستور أو جوجل بلاي.

وبعد ذلك يقوم بالبحث عن لعبة ببجي عن طريق تدوين الاسم الخاص باللعبة.

الضغط على البحث الذي يقوم بالظهور أمام المستخدم.

ثم يقوم المستخدم بالضغط على اللعبة وتحميلها وبعد ذلك على الجوال.

وفي النهاية يشترك اللاعب في لعبة ببجي.

طريقة شحن شدات ببجي للأندرويد والآيفون مجانًا

نقدم لكم في السطور التالية الخطوات الخاصة بشحن شدات ببجي بالشكل المجاني وهذا يكون من خلال: