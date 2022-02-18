كيف تحمى تطبيقك الواتساب من الاختراق والتجسس على المحادثات

نتحدث اليوم عن الواتساب واحث المميزات التى أطلقها تطبيق الواتساب ، حيث أن تطبيق الواتساب يتمتع بالعديد من المميزات ، فاليوم نعرض على حضراتكم ميزة جديدة من مميزات الواتساب وهي كيف تحمى تطبيقك من التجسس التى انتشر الفترة الاخيرة حيث انة أثار التساؤلات الى أن يمكن لاى شخص الدخول الى التطبيق و التجسس على المحادثات الخاصة بالواتساب ، فمن خلال مقالتنا عبر موقعنا موقع ثقفنى نعرض لجميع متابعينا الكرام طرق الحماية الخاصة بتطبيق الواتساب .

تعرف على الطرق التى يجب اتباعها لحماية تطبيقك من التجسس

أولا : يجب أن تبعد عن اى رابط غير موثوق فية لكى لا تعرض نفسك الى التجسس مثل اربح رصيد انترنت ، اربح رصيد العاب .فكل هذا يعرضك إلى التجسس .

ثانيا : يجب عدم إعطاء هاتفك المحمول لأفراد غير موثوق فيها .

ثالثا اذا قمت بتحميل تطبيق تريدة فيجب عليك أن تحمل من متجر جوجل بلاى ، لأن التطبيقات الاخرى قد تحتوي على اكواد يمكن لاى فرد الوصول الية واختراقه بكل سهولة .

تعرف على الخطوات التى من خلالها تتأكد أن هاتفك غير مخترق

لكى تريد معرفة أن هاتفك المحمول قد اخترق ام لا يجب عليك اتباع الخطوات الاتية وهى كالاتى :

الخطوة الاولى : يجب عليك الدخول الى تطبيق الواتساب ، ثم قم بالضغط على الثلاث نقاط الموجود اعلى اليسار ، ثم قم بالضغط على كلمة الاجهزة المرتبطة ، فاذا كان يوجد جهاز متصل فقد يتم ظهورة بالاسفل فقم بالضغط علية ثم اضغط فورا على كلمة تسجيل الخروج ، فاذا لم يظهر بالاسفل جهاز متصل فهذا يعنى ان جهازك امن .

الخطوة الثانية : لكى تتأكد ان هاتفك المحمول أو الواتساب غير مخترق، فعليك اولا أن تراقب تحركات الهاتف الخاص بة فى الخلفية فعلى سبيل المثال عليك مراقبة بطارية الهاتف ، فاذا وجدت بطارية الهاتف ممتلئة وبحالة جيدة ثم وجدت انخفاض فى البطارية بنسبة عالية ففى هذة الحالة قد يوجد أشياء تحدث بالخلفية مثل الإرسال والاستقبال الخاص بالبيانات والملفات فى هاتفك.

فى النهاية عرضنا على متابعينا الكرام كيف تحمى تطبيقك الواتساب او هاتفك المحمول من الاختراق ونتمنى من الله ان نكون افادنكم .