استبدال اكواد فري فاير 2022 من الموقع الرسمي Garena للحصول علي الجوائز والهدايا

استبدال اكواد فري فاير الموقع الرسمي وهي من أضمن الطرق للحصول على الجواهر حيث تعد الوسيلة الوحيدة للحصول على الجوائز التي تقوم بتقديمها فري فاير عبر الاكواد حيث يمكن الحصول على الملابس الأسطورية والسكنات وشراء المزيد من الأسلحة حتى يتمكن اللاعب من البقاء حيا في تلك اللعبة الشيقة والقضاء على الفريق الأخر.

استبدال اكواد فري فاير الموقع الرسمي

ولبيان استبدال اكواد Free Fire الموقع الرسمي، ولشحن جواهر فري فاير بينما يجب اتباع الخطوات الأتية بمنتهى الدقة لاستبدال الاكواد:

الدخول إلى الموقع الرسمي غارينا الخاص استبدال كود فري فاير الموقع الرسمي.

تسجيل اسم اللاعب المستخدم في اللعبة.

كتابة الكود الخاص باللاعب في المكان المخصص له.

يتألف الكود من 12 حرف ورقم.

الضغط على أيقونة vault المتواجدة داخل اللعبة.

يقوم اللاعب باستمرارية في اللعب حتى يتم إضافة رصيد الاكواد.

اكواد فري فاير صالحة للجميع

وقد وفر الموقع الرسمي لاستبدال الاكواد الخاصة بلعبة القتال الشيقة فري فاير غارينا اكواد صالحة للجميع حيث يمكن من خلالها استمرار اللعبة والحصول على الملابس والأسلحة لمجابهة الأعداء ونعرض بعض الاكواد فيما يلي:

الكود الخاص ب فري فاير باس هو X90B 1SD6 WSFW.

بينما كود رقصة العرش هو Y76S 1LR6 56L1.

Y7PS 1HR6 23H4 فهو الكود الخاص بالحصول على لعبة فري فاير مرة أخرى.

G4D1 126E 4D5S فهو الكود الخاص بلعبة فري فاير لم يتم استعمالها.

Y7KS 1ER6 23H1 كود رقصة الكرسي.

AZGB 8U8I 1QML يتم من خلاله الحصول على 3000 من الجواهر.

F2PS ABG1 OABG كود شرط البوتات.

D4G1 D33S D5D4 الكود الخاص بسكار تيتان بلعبة فري فاير.

موقع استبدال الكود فري فاير القديم

وهو الموقع الرسمي الخاص باستبدال الاكواد فري فاير ولشحن الجواهر ويمكن هذا من خلال الخطوات التي سنوضحها كما يلي:

تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي Garena.

ثم كتابة اسم المستخدم الذي يستخدمه في اللعبة.

كتابة الرقم السري الخاص بحساب فيسبوك.

كذلك لابد من تسجيل ID الخاص باللعب في مكانه.

بيان المستوى الذي وصل إليه اللاعب في فري فاير.

ثم تحديد عدد الجواهر المراد شحنها من قبل الموقع.

شحن كود فري فاير