نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات وسعر Samsung galaxy A03s أفضل هواتف سامسونج جالكسي الجديدة 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات وسعر Samsung galaxy A03s أفضل هواتف سامسونج جالكسي الجديدة التي تم الإعلان عنها في نهاية العام الماضي والذي يحمل خصائص رائعة تلبي رغبات واحتياجات الكثيرون من محبي وعاشقي هواتف سامسونج جلاكسي، حيث يتميز هذا الهاتف بانخفاض سعره مقارنة بالموصفات الجيدة التي يحملها الجهاز وخاصة ما يتعلق بشاشة الهاتف والبطارية والمعالج وتصميم الهاتف.

حيث دائما ما تبدع شركة سامسونج جالكسي في تطوير هواتفها الذكية وإنتاج اكبر عدد من الهواتف الذكية يحمل مزايا مختلفة، لذا نكتشف معكم سويا أهم مزايا وعيوب الهاتف الجديد Samsung Galaxy a03s، الهاتف الذي منذ إصداره وتتذايد عمليات الشراء عليه يوماً بعد يوم.

مواصفات Samsung galaxy A03s

يحمل جهاز سامسونج جلاكسي الجديد مجموعة متعددة من الخصائص والمزايا التي تساعد المستخدمين على ما يرغبون عمله بالهاتف سواء بإتمام مكالمات الفيديو او التصوير الفوتوغرافي أو مشاهدة الفيديوهات او غيرة لذا تعد أبرز المواصفات التي يضمها الجهاز كالتالي:

وزن الهاتف لا يتجاوز 196 جرام.

أبعاد الموبايل 9.1*75.9*164.2.

تصنيع الهاتف من البلاستيك البولي كاربونيت.

حجم الشاشة 6.5 بوصة من pls LCD بدقة 720*1600 بيكسل مع جودة بلاص HD.

المعالج من نوع ميدياتك Helio p35 ثماني النواة مع معالج رسوم power vr GE 8320.

نظام التشغيل أندرويد 11 والذي يعد احدث أنظمة التشغيل مع واجهة one ui 3.0.

الذاكرة الداخلية 32 جيجا بايت، ويوجد اصدار اخر 64 جيجا بايت.

الذاكرة العشوائية الإصدار الأول 3 جيجا بايت والاصدار الثاني 4 جيجا بايت.

الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 5 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة f/2.2.

الكاميرا الخلفية الأولي تأتي بدقة 13 ميجا بيكسل وفتحة عدسة f2.2 والثانية تأتي بدقة 2 ميجا بيكسل وفتحة عدسة f2.4 والثالثة تأتي بدقة 2 ميجا بيكسل وفتحة عدسة f2.4.

الهاتف يدعم جميع وسائل الحماية والأمان من بصمة وجهة ويد.

البطارية تأتي بحجم 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن بقوى 15 وات.

الهاتف يدعم منفذ 3.5 مللي وشحن عن طريق USB type c.

سعر هاتف Samsung galaxy A03s

توفر شركة سامسونج جالكسي من هاتفها الجديد جلاكسي a03s ثلاث ألوان (الأسود، الأبيض، الأزرق)، من أجل تلبية جميع الاذواق ويأتي سعر الهاتف العالمي بالدولار للنسخة (32 ذاكرة داخلية و3 جيجا رام) بقيمة 155 دولار أي ما يعادل بالمصري 2400 جنية، أما النسخة التي تضم ( 64 جيجا بايت ذاكرة داخلية و4 جيجا رام) بقيمة 170 دولار أي ما يعادل بالمصري 2700 جنية مصري، نذكركم بالاصدار الجديد من جلاكسي Z fold 3.

مميزات هاتف سامسونج جالاكسي A03s

يتميز الهاتف الرائع A03S بمزايا عديدة أبرزها رخص ثمن الهاتف بالمقارنة بالامكانيات المتوفرة في الهاتف، مثل قوة البطارية ونظام التشغيل الحديث اندرويد 11 وجودة الكاميرا الخلفية التي تعطي جودة صورة عالية في التصوير الفوتوغرافي والفيديو، بالإضافة إلى حجم الشاشة الكبير الذي يمكنكم من مشاهدة جيدة للفيديوهات، ونذكركم برابط سعر ومواصفات هاتف Samsung Galaxy s22 ultra.

في الختام نتمنى أن نكون قد أوضحنا جيدا كل ما يتعلق ب مواصفات وسعر Samsung galaxy A03s أفضل هواتف سامسونج جالكسي الجديدة.