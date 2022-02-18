نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع شحن شدات ببجي الرسمي للحصول على UC والهدايا المجانية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع شحن شدات ببجي، الذي دائماً ما يحتل المراكز الأولي في عمليات من الفئات العمرية المختلفة التي تلعب لعبة PUBG MOBILE، يقدم هذا الموقع آلاف UC شدات ببجي كهدايا مجانية مع كل عملية شحن يقوم بها اللاعب، كما يقوم أيضاً بعروض مبهرة في أسعار الشدات UC من الموقع الرسمي، حيث تعد UC من أكثر الأشياء التي يبحث عنها لاعبي ببجي لأنها تمثل لهم الحياة أو النجاة من الموت أو ضمان استمرار المنافسة والفوز في الوصول إلى الناجي الوحيد في المعركة.

موقع شحن شدات ببجي الرسمي

ارتفع في الأيام الأخيرة معدلات البحث عن طرق شحن ببجي المضمونة والرسمية والتي تقدم عروض وهدايا مجانية، حيث يعد رابط PUBG MOBILE هو أحد أفضل الطرق الرسمية المتداولة بين لاعبي ببجي موبايل الذي يمنح اللاعب شدات في وقت قصير جداً والأمان تام، لذا ننصحكم بالدخول على رابط Midasbuy الموقع الرسمي لشحن ببجي، وتعد آلية الشحن من خلاله ابسط طرق شحن ببجي، لا تتطلب منك تنفيذ خطوات أو أوامر كثيرة، كما أنها مختلفة تمام عن الطرق المنتشرة على مواقع الأنترنت التي تقدم uc.

خطوات شحن PUBG من موقع Midasbuy



آلية شحن PUBG بعد التحديث الجديد الذي انطلق منذ عدة أيام بإسم PUBG NEW STATE أصبحت ميسرة من خلال الدخول علي Midasbuy الموقع الإلكتروني الأسرع في نقل شدات PUBG إلى حسابك في اللعبة، عن طريق التالي:

أولا الذهاب إلي رابط موقع Midasbuy.

ثانياً التوجه إلي شراء “اليوسي”

ثالثاً تسجيل معرف اللاعب الأيدي.

رابعا اختيار الدولة عن طريق الضغط على العلم.

خامساً اختار من بين العروض العرض المناسب لك.

سادساً اختار مشغل الشبكة والضغط على أحد الشبكات التابعة لبلدك مثل (اتصالات، زين، وغيره).

سابعاً تسجيل رقم الجوال في المكان المخصص له.

إستقبال رسالة على جوالك بها الرمز.

بهذه الخطوات أصبحت ميسر لشحن لعبة ببجي موبايل مجانا.

شحن ببجي موبايل عن طريق البطاقات

كما أن هناك طرق أخري لشحن لشدات PUBG MOBILE مثل الشحن عن طريق بطاقات جوجل بلاي المشحونة برصيد والتي تجد بها رقم أو كود يمكنك من إنهاء عملية شحن ببجي موبايل بسهولة ويسر، وقبل الختام نذكركم أخطر أسلحة ببجي التي تساعدك على الفوز في ببجي.

نذكركم بتجنب الشحن من الطرق المجهولة والتي لا تهدف الا لسرقة الحسابات، حيث تلاحظ في الفترة الماضية توقف العديد من الحسابات بسبب انتهاكات مختلفة منها على سبيل المثال استخدام طرق غير شرعية في عملية شحن شدات ببجي موبايل، وغيرها من الأخطاء الشائعة في اللعبة Pubg mobile، وخاصة بعد التحديثات الأخيرة.

وصلنا لنهاية هذا المقال ونذكركم باستعداد فريق العمل للرد على جميع الاستفسارات أسفل هذا المقال شحن شدات ببجي الرسمي للحصول على UC والهدايا المجانية.