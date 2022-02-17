نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة شحن شدات ببجي موبايل PUBG MOBILE عن طريق الايدي ID أحصل على 5000 شدة في المقال التالي
كيف شحن شدات ببجي موبايل عن طريق الايدي ID مجانا هي أفضل طريقة مضمونة 100٪، حيث أن هذا الطريقة تضم ببجي موبايل لايت، ببجي الكورية، على الاندرويد أو الكمبيوتر وحتى الايفون، ذلك لأن العديد من لاعبي ببجي موبايل يريدون الحصول على شحن الشدات سواء كان مجانيًا أو مدفوعًا، وذلك لشراء كل ما يحتاجونه من متجر PUBG، تابعوا معنا عبر الأسطر القادمة.
شحن شدات ببجي من خلال بطاقات ” ITUNES” احصل على 5000 شدة بطريقة شرعية 100%
طريقة الحصول على الآي دي في لعبة ببجي
بالنسبة إلى لعبة ببجي فأنت بحاجة إلى رقمك في لعبة ببجي موبايل والذي يسمى ID من أجل زيادة الرصيد، وفيما يلي طريقة الحصول ال ID الخاص بك في لعبة PUBG Mobile:
- افتح لعبة ببجي وقم بتسجيل الدخول إلى حسابك، ثم انقر فوق صورة ملفك الشخصي أعلاه.
- سترى البيانات بما في ذلك الهوية كما ثم انقر فوق رمز الورقتين كصورة لنسخ الهوية.
- بذلك تكون قد حصلت على هويتك بسهولة.
كيف شحن شدات ببجي موبايل عن طريق الايدي ID مجانا
تعتمد طريقة شحن شدات ببجي هذه على رصيد هاتفك المحمول، لذا فأنت بحاجة إلى تواجد رقم هاتف من أجل خصم من مبلغ الشراء به وما عليك سوى اتباع الخطوات:
- أدخل موقع MidasBUY الرسمي ثم انقر فوق العلم لاختيار بلدك.
- اختر علم دولتك من الأعلام الموجودة أمامك.
- الآن قم بالتمرير لأسفل الصفحة الرئيسية لاختيار ما تريد شراءه.
- بعد ذلك، الصق رقم ID ببجي الخاص بك في المربع أدناه وانقر فوق موافق.
- بعد النقر فوق “موافق”، سيظهر اسمك في PUBG لتأكيده.
- قم بالتمرير لأسفل قليلاً واختر العدد التي تريد شراؤها، ثم انقر فوق الدفع الآن.
- أدخل الآن رقم هاتفك دون إدخال البلد الذي سيتم الدفع منه، ثم انقر فوق التالي.
- سوف تتلقى رمز التفعيل على هاتفك المحمول، أدخله في المربع أدناه ثم تحقق من صحته.
- الآن إذا نجحت العملية، فستجد الرصيد الذي اشتريته داخل اللعبة.
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