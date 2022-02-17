كيف أجعل سناب شات عام ويقبل الإضافات تلقائياً مثل حسابات المشاهير وزيادة عدد الإضافات والمتابعين

كيف أجعل سناب شات عام ويقبل الإضافات تلقائياً مثل حسابات مشاهير سناب شات حيث يسعى الكثير من مستخدمي السناب شات ان يمتلكوا حساب سناب على غرار حساب النجوم والمشاهير يحظى بملايين المتابعون ويتم قبول الإضافة في سناب شات تلقائياً وذلك عن طريق جعل سناب شات عام ليتمكن الكثير من الأشخاص متابعة مقاطع الفيديو الخاصة وأيضا الصور التي يتم نشرها عبر تطبيق السناب شات حيث سيتم شرح عدد من النقاط في التطبيق منها الإضافات تتقبل تلقائي في السناب وكذلك جعل الحساب عام وكيفية جمع إضافات كثيرة في السناب شات.

كيفية جعل السناب شات عام

أولا يجب تحميل التطبيق على الجوال.

ثم فتح التطبيق بالجوال بعد تحميله.

كذلك يجب الدخول على شاشة الملف الشخص وبعدها الضغط على خيار الاعدادات.

وأيضاً يجب البحث عن خيار ” من يمكنه ” باللغة العربية او خيار ” who can ” ذا كانت لغة السناب شات الإنجليزية.

وبعد ذلك يتم اختيار الاعدادات التي تريدها ان تكون عامة سواء كانت الاتصال بي او من يمكنه ارسال اشعارات او من يستطيع مشاهدة قصتي.

وبذلك اصبح السناب شات الخاص بك عام.

كيفية جعل سناب شات خاص

في حالة رغبة المستخدم ان يجعل حسابة في تطبيق سناب شات خاص يجب ان يقوم بإتباع خطوات سناب شات العام ولكن يقوم بتغيير الإعدادات الى الأصدقاء فقط ويقوم بتعديل الإعدادات التي تظهر للجميع وجعلها مقتصره على الأصدقاء.

طريقة زيادة الإضافات وعدد المتابعين في حساب السناب شات

كيفية جعل الإضافات تنقبل تلقائي في السناب شات