نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات لعبة ‏Cyberpunk 2077 سايبر بانك وطريقة اللعب ومتطلبات التشغيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة لعبة ‏Cyberpunk 2077 سايبر بانك، واحدة من ضمن الألعاب التي تم إصدارها مؤخرًا هي لعبة ‏Cyberpunk 2077 سايبر بانك، واستطاعت اللعبة أن تجذب انتباه اللاعبين حول العالم، وأهم ما ميز اللعبة توافرها على نظام التشغيل الويندز وجميع أجهزة البلايستيشن، وسوف نوضح لكم في مقال اليوم كل ما يخص هذه اللعبة بالتفصيل، لذا تابعوا معنا.

لعبة ‏Cyberpunk 2077 سايبر بانك

يريد عشاق ألعاب الفيديو الإلكترونية معرفة المزيد من التفاصيل عن لعبة ‏Cyberpunk 2077 سايبر بانك، والجدير بالذكر أن هذه اللعبة هي تقمص للأدوار من منظور الشخص الأول، وتم تطويرها ونشرها من قبل شركة سي دي بروجت، وأصبحت اللعبة متوفرة الآن على أجهزة التشغيل الويندوز وكذلك أجهزة البلاس ستيشن 4 وإكس بوكس ون، وهي مستوحية عن لعبة سيبر بنك 2022، وأحداث اللعبة تقع بولاية كاليفورنيا وهي مقسمة إلى 6 مناطق رئيسية، واللاعب فيها اسمه “في” وهو من يتحكم بالشخصية ويختار المكان.

تاريخ إصدار اللعبة: 10 ديسمبر 2020.

نوع اللعبة: لعبة فيديو من نوع تقمص الأدوار.

نمط اللعبة: لاعب واحد.

محرك اللعبة: ريد إنجن.

المخرج: أدم بادوسكي.

الناشر والمطور: سي دي بروجكت.

طريقة لعب لعبة ‏Cyberpunk 2077 سايبر بانك

كما وضحنا لكم أن اللعبة مُكونة من ست أماكن وتقع أحداثها بولاية كاليفورنيا، وهذه الأماكن كالتالي:

مركز المدينة التجاري.

اتسون الذي يسكنه المهاجرين.

ستبروك الفاخر.

ضواحي هيوود.

بالسيفيكا.

سانتو دومينغو الصناعية.

وطريقة اللعب هي أن يتخذ اللاعب اسم “في” ويقوم بالسير داخل مكان من هذه الأماكن سيرًا على قدميه أو من خلال قيادة إحدى المركبات والسير بها، وهذه المركبات خاضعة لمشاهدة الشخص الثالث أو الأول، ويتخذ اللاعب العديد من المهام الرئيسية والجانبية ويقوم بأدائها، لذا حقًا اللعبة ممتعة للغاية.

متطلبات لعبة ‏Cyberpunk 2077 سايبر بانك

حتى تتمكم من اللعب على لعبة سايبر بانك 2077 بكل سهولة وبدون مواجهة أي مشاكل، عليك أن تقوم بتثبيت عدد من المتطلبات على جهازك، وتأتي متطلبات اللعبة كحد أدنى: