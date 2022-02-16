نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع استبدال كود فري فاير 2022 يعطيك موقع قارينا 7000 جوهرة في المقال التالي
موقع استبدال كود فري فاير إذا كنت من حبين لعبة فري فاير فأنت بالتأكيد الحصول علي جواهر كثيرة لكي تتمكن من شراء كل ما تريد من المتجر، أو حتى الحصول علي جوائز من اللعبة مثل قنابل أو شخصيات جديدة أو أسلحة حديثة لكي تستطيع أن تربح المعركة دون مشكلة، كل ذلك قامت اللعبة بتوفيره لكل محبين لعبة فري فاير عن طريق الاكواد التي توفر كل يوم بعد الساعة 12 صباحا.
موقع استبدال كود فري فاير
سنعلمك ف هذه المقال طرق استخدام واستبدال اكواد فري فاير بطريقة سهلة وبسيطة، وكيفية الحصول علي الاكواد بنفسك، وأيضا نقوم بتوفير بع الاكواد الصالة التي يمكن استخدامها، ولكن يجب عليك الإسراع حتى لا تنتهي صلاحيتها، واذا لم تستطع أخذ الاكواد يمكنك متابعه الموقع للحصول علي اكواد جديدة غدا.
أكود لعبة فري فاير
- DMSM NFKF SKSL
- DK2L JK2J JD4F
- CKKS WDN2 3NDC
- CSKS 2NDX OXL2
- XKLS DNSK MNCV
- FMSC N3ND CXPW
اكواد صالحة اليوم
|بطاقة النخبة والتعبئة المجانية
|FU821 OUYT RDVB
|dj alok
|FMKI 88YT GFD8
|قسيمة Diamond Royale
|HDFH DNBH NDJL
|صندوق نهب مقاتل العدالة والمخربين أسلحة التمرد
|NDJD FBGJ FJFK
|حيوان أليف مجاني
|FXCV BNMK DSXC
اكواد سكنات فري فاير
- F48S 5BA8 BMT6
- F4I4 8U99 ADPC
- FQLS 7CRM CPQE
- FAR7 SB5A 98TC
- F48W 9R5S QUUES
- FFHV 4DM4 DJKH
- FNB6 FNUM VOVJ
كيفية استرداد اكواد فري فاير
- اولا قم بزيارة موقع Free Fire Rewards Redemption ثم سجل الدخول باستخدام حساب Free Fire الخاص بك.
- ثم انسخ رمزًا من الجدول أدناه والصقه في عمود استرداد الرمز الخاص بك.
- بعد ذلك انقر فوق الزر إرسال وافتح Garena Free Fire لجمع مكافآتك من قسم البريد داخل اللعبة.
- حيث يتكون رمز الاسترداد من 12 حرف ورقم.
- ملحوظة هامة: يرجى ملاحظة تاريخ انتهاء صلاحية الاسترداد. لا يمكن استرداد أي رموز منتهية الصلاحية.
- ملحوظة: لا يمكنك استبدال المكافآت بحسابات الضيوف في هذه الحالة، يمكنك ربط حسابك بـ Facebook أو VK لتلقي المكافآت.
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