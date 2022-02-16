لمنع الإزعاج.. طريقة إخفاء آخر ظهور لك على واتساب بخطوات بسيطة

أعلن تطبيق واتساب طرح أحد الميزات التي تعتبر من أفضل ميزات الخصوصية على الإطلاق، وهذه الميزة هي إخفاء حالة الظهور أثناء التواجد على التطبيق، وذلك من أجل تخليص جميع المستخدمين من التطفل الذي كان يحدث في السابق من قبل هؤلاء المستخدمين المزعجين، حيث يعاني مستخدمي تطبيق الدردشة الفوري في الماضي من إظهار حالة المستخدم إذا كان المستخدم متصل أو غير متصل للمستخدمين الذين لم تبدأ معهم المحادثة، ولهذا السبب قام واتساب بتغيير هذا الأمر، حيث أنه لن يكون بإمكان أي مستخدم معرفة حالة اتصال الشخص إلا في حالة إجراء محادثة معه.

خطوات إخفاء آخر ظهور لك على واتساب

صرح موقع Lifehacker أنه عند تمكين هذه الميزة لإخفاء حالة الاتصال بالإنترنت فإنه لن يتمكن مالك الحساب أيضاً من رؤية متى يكون المستخدمون الآخرون إذا كانت حالتهم متصلة أو غير متصل، يمكنك تفعيل ميزة إخفاء آخر ظهور من خلال اختيار المستخدم إخفاء حالة الاتصال بالإنترنت، وذلك بعد تحديد خيار “لا أحد Nobody” الموجودة في إعدادات خصوصية آخر ظهور، حيث أنه سيتم ظهور خيار جديد أسفل القائمة، وهذا الخيار يسمى “إخفاء حالة الاتصال بالإنترنت Hide Online Status”، وذلك بمجرد تمكين الزر بجوار الميزة، وبعدها سيتمكن المستخدمين من الدراسة في وضع التخفي.

يمكن تفعيل هذه الميزة في تطبيق واتساب من خلال اتباع هذه الخطوات التي تتمثل في فتح التطبيق، ثم قم بالذهاب إل الإعدادات، وبعدها اضغط على خيار الحساب، ثم اختر الخصوصية، وبعدها يجب الضغط على خيار آخر ظهور، ستجد ثلاثة خيارات تتمثل في (الجميع، لا أحد، جهات اتصالي)، قم باختيار “لا أحد”، وبعد الانتهاء من تفعيل تلك الميزة سوف ترتاح كثيراً من جميع المتطفلين والأشخاص المزعجين على التطبيق، مما يمثل لك الكثير من الهدوء والاستجمام والعمل دون إزعاج.

يحرص تطبيق الدردشة الفوري على العمل والتحديث الدائم وتقديم العديد من المميزات الرائعة، وذلك من اجل جذب العديد من العملاء الجدد للتطبيق خلال الفترة القادمة، في ظل منافسة قوية مع العديد من تطبيقات الدردشة في جميع دول العالم، لذا يحاول التطبيق تقديم مميزات جديدة من أجل إرضاء ملياري مستخدم.