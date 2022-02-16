نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة شحن جواهر فري فاير 2022 رسمية GARENA Free Fire في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة شحن جواهر فري فاير وهي ما يبحث عنها الكثيرين من المغرمين بتلك اللعبة حيث تعد من الالعاب التي انتشرت مؤخرا على الصعيد العالمي وهي من الالعاب القتالية التي يفضلها الصغار والكبار، وهي لعبة جماعية تعتمد على تكوين فريق متماسك هدفة قتل الفريق الأخر، والفوز هي الحصول على الجواهر.

طريقة شحن جواهر فري فاير

ويبحث الكثير عن طريقة شحن لعبة فري فاير وهذا لإمكانية إتمام اللعبة والفوز بالجواهر أو الحصول على الأموال وفيما يلي التوضيح:

علينا الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بلعبة فري فاير.

الضغط على الأيقونة الخاصة بشحن فري فاير.

تحديد العدد المطلوب شحنة من الجواهر.

كتابة البيانات الخاصة بالاي دي.

ثم يتم الضغط علي أيقونة شحن.

سيقوم الموقع بإرسال رسالة مفادها إتمام شحن الجواهر المطلوب.

موقع غارينا للشحن id garena

ومن أهم المواقع لشحن فري فاير Shop2game ويتم الشحن من خلال IDـ وهذا لا يختص بدولة معينة، ويمكن الدفع من خلال عدة طرق وهي:

الدفع عن طريق رصيد الهاتف الخاص. وكذلك من خلال القسيمة الخاصة غارينا. أو بطاقة كاش يو.

موقع جواهر فري فاير id الرسمي

ومن أهم مواقع شحن فري فاير عبر الموقع الرسمي حيث يتيح الكثير من:

الجواهر التي تحصل عليها مكافأه.

والحصول على سيارات تتيح لك الدخول إلى مستويات لعبة free fire.

إمع مكانية تغيير الشكل العام باللعبة.

كما يمكن تغيير شكلك داخل اللعبة.

أسهل طريقة شحن free fire

ويمكن شحن free fire بمنتهى السهولة وهذا من خلال خطوات ألا وهي:

تسجيل الدخول لموقع اللعبة الرسمي. ثم تحديد إسم الدولة. وبعد ذلك البحث عن لعبة فري فاير. واختيار الطريقة التي تناسبك في الدفع الخاص بالشحن. ثم كتابة رقم الهوية الخاص. لابد من تحديد عدد الجواهر المراد شحنها. ثم سيرسل الموقع رسالة تفيد بتأكيد شحن عدد الجاهر.

شحن جواهر فري فاير بالحساب

وهناك طرق متعددة لشحن فري فاير ومن أهمها :