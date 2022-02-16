كيفية تثبيت لعبة اي فوتبول بيس 2022 الإصدار الأخير eFootball PES

أصبحت لعبة اي فوتبول بيس في السنوات الأخيرة من أشهر ألعاب الفيديو سواء ما كان على مستوى مستخدمي الكمبيوتر، أو ما يكون من محبي اللعب عبر الهواتف المحمول الأندرويد، حيث تمثل هذه اللعبة العالمية المذكورة أقوي ألعاب كرة القدم الساحرة المستديرة وما لها من عشاق على مستوى كافة دول العالم، إذ تعد e football pes من ألعاب محاكاة الواقع لكرة القدم بسبب ما تتميز به من تقنيات حديثة.

كيفية تثبيت لعبة اي فوتبول بيس

يمكنك تثبيت اللعبة efootball pes على أي من الهواتف التي تعمل وفقا لنظام الاندرويد.

كما يمكن تثبيت اللعبة أيضا والاستمتاع بها عبر الهواتف الأي فون.

بالإضافة إلى إمكانية التثبيت على الكمبيوتر الشخصي والأجهزة اللوحية.

يمكنك الضغط على كلمة أبدأ في الموقع الرسمي للعبة حتي يبدأ اللعب بصورة مباشرة.

التحكم في اللعب يكون وفقا لما يظهر على الشاشة من عدد من المفاتيح الصغيرة الشفافة التي تمكن اللاعب من التحكم في اللاعبين.

بيس 2022 موبايل

إن لعبة بيس 2022 لها العديد من المزايا التي تجعل منها الأقوى على مستوى الألعاب الرياضية وخاصة لعبة كرة القدم على مستوى كافة الدول، ومن تلك المميزات:

تمكين اللاعب من اختيار الفريق الذي يلعب به من كافة الفرق الحقيقية في لعبة كرة القدم من ليفربول وتشيلي وما إلى ذلك.

واختيار الفريق يكون على أساس رغبة اللاعب في اللعب داخل الفرق العربية أو الأوروبية.

بالإضافة إلى إمكانية عمل تدريبات للاعبين على المستوى العالمي.

تحديث لعبة اي فوتبول بيس

تقوم شركة كونامي المنتجة الرسمية للعبة efootball بالعديد من التحديثات على أوقات متفرقة، وهذه التحديثات تعمل في صدد الاستمتاع الأكثر للاعب، ويعد التحديث الجديد مناسب لكافة اللاعبين حيث يعمل على تزويد لعبة اي فوتبول بيس بعدد من المميزات الجديدة التي يكون منها إمكانيه الدخول في الدوريات المختلفة من الدوري الانجليزي والأسباني وما إلى ذلك، مع التمكين من اختيار اللاعبين من فرق مختلفة.

pes 2022 تنزيل

تثبيت اللعبة يعتمد على عدد من الخطوات يكون منها:

الدخول على متجر تطبيقات جوجل بلاي عند التحميل على الاندرويد.

ومتجر اب ستور عند التثبيت للعبة على الايفون.

ثم الالتزام بكافة الخطوات من كتابة اسم اللعبة على المتجر المطلوب، واختيار أيقونة تثبيت، حتى يتم اكتمال التثبيت.