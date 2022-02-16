تعرف على طريقة تثبيت لعبة جراند ثيفت اوتو 5 grand theft AUTO الاصدار الحديث

يستطيع الآن محبي لعبة جراند ثيفت أوتو تحميلها عبر الهاتف المحمول وذلك طريق نظام الأندرويد أو من خلال تحميلها عبر جهاز الكمبيوتر، فقد قامت الشركة المصنعة للعبة بإصدار الجزء الحديث لها، فقد استطاعت اللعبة الحصول على انتشار واسع بين فئة محبي ألعاب الفيديو من الأطفال والكبار أيضا، فلم تقتصر اللعبة على فئة معينة، هذا ما جعلها من أكثر ألعاب الفيديو شهرة منذ زمن بعيد فقد التف حولها الكثير من الأشخاص في جميع دول العالم، لذا في هذا المقال سوف نتعرف فيما يلي على طريقة تثبيت لعبة جراند ثيفت أوتو 5 بأسهل طريقة عبر نظام الأندرويد.

طريقة تثبيت لعبة جراند ثيفت أوتو 5

تأتي قصة اللعبة الداخلية في إحدى الولايات الأمريكية، والتي استطاعت الشركة المصنعة للعبة تجسيد المدينة بشكل احترافي مماثل للواقع، وهذا ما جذب اللاعبين لتلك اللعبة، لتحميل اللعبة على هاتف الأندرويد اتبع الخطوات التالية:-

قم بتحميل بعض من الملفات مثل ملف ال apk و ال obb.

قم بتثبيت الملفات على هاتف الآندرويد.

ادخل على برنامج المتجر الخاص بالألعاب عبر هاتفك.

ابحث عن اللعبة من خلال كتابة اسمها في خانة البحث أعلى الشاشة

حمل اللعبة الآن وقم بتثبيتها والاستمتاع بالمغامرة داخل اللعبة.

طريقة تثبيت لعبة جراند ثيفت أوتو 5 عبر جهازك الكمبيوتر

يفضل بعض الأشخاص من محبي الألعاب الإلكترونية الاستمتاع باللعبة من خلال شاشة جهاز الكمبيوتر، حيث تزداد الحماس والإثارة عبر شاشة الكمبيوتر التي تختلف من حيث الحجم مع شاشة الهاتف المحمول، ولهذا سوف نقدم طريقة تثبيت لعبة جراند ثيفت أوتو 5 عبر الكمبيوتر من خلال الطريقة التالية: –