هيونداي تطرح نسخا جديدة معدلة من سيارة Solaris الاقتصادية

أعلن وكلاء شركة هيونداي عن نية الشركة طرح نماذج جديدة من سيارات Solaris الشهيرة لتلبي هذه المركبات أذواق شريحة أكبر من الشباب.

وحصلت المركبات الجديدة من فئة Solaris Sportline على العديد من التعديلات التي منحتها طابعا رياضيا ومظهرا أكثر قوة وأناقة من سيارات Solaris السابقة، إذ زود الصندوق الخلفي بجناح هوائي صغير لزيادة الثبات على السرعات العالية، وتزينت واجهاتها الأمامية بشبك عريض بارز مطلي بالكروم، ومصابيح بتصميم جديد تعمل مع تقنيات LED، كما حصلت الواجهة على فتحات هوائية كبيرة بتصميم أنيق.

أما قمرتها فتزينت بعناصر من الجلد والكروم اللماع، كما حصلت واجهة القيادة على مكان خاص لشحن الهواتف لاسلكيا، وبرز من منتصف الواجهة شاشة لمسية كبيرة ومتطورة، وثبتت قبالة السائق شاشة إضافية تعمل كلوحة عدادات إلكترونية.

وزودت السيارة بنظام للحفاظ على الثبات على المنعطفات، ونظام تثبيت السرعة أثناء السفر، وأنظمة تدفئة للمقاعد والمقود والزجاجين الأمامي والخلفي، إضافة إلى حساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

وستطرح من هذه المركبة عدة إصدارات منها Comfort وAdvanced 1 و Advanced 2 وWinter and Light، وستزود المركبات بمحركات بنزين بسعة 1.6 ليتر تولد عزما يعادل 129 حصانا، وستجهزبعلب سرعة ميكانيكية وأوتوماتيكية بخمس وست سرعات.