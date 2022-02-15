Samsung S22 Ultra مراجعة موبايل سامسونج الجديد | السعر والمواصفات

Samsung S22 Ultra أقوي هواتف شركة سامسونج لهذا العام ، والذي تم الإعلان عنه مؤخراً في مؤتمر سامسونج السنوي. حيث أطلقت الشركة أحدث هواتفها من عائلة الـS وتتمثل هذه الهواتف الجديدة في : Samsung S22 ، Samsung S22 Plus وأخيراً النسخة الاقوي من بينهم والتي تمثل نظرة سامسونج تجاه الهواتف الذكية وهو هاتف Samsung S22 Ultra. الهاتف أيضاً يمثل عملية الدمج بين عائلتي الـS والـNote ، حيث يأتي مع دعم قلم الـS pen مع شكل النوت المميز.

مواصفات هاتف Samsung S22 Ultra :

‌يأتي الهاتف كما هو متوقع مع أحدث إصدارات نظام التشغيل Android 12 ، مع واجهة مستخدم سامسونج الجديدة One UI 4.1.

‌وزن الهاتف أيضاً يقدر بحوالي 229 جراماً ، لذا فهو أثقل من الهاتفين الأخريين.

‌كما الحال في هواتف العائلة يأتي الـS22 Ultra مع خامات من الزجاج من الأمام والخلف ، مع إطار ألومنيوم يوفر الحماية لجسم الهاتف.‌

كذلك يدعم الهاتف تركيب شريحتي Nano Sim ، مع دعم شبكات الجيل الخامس 5G.‌

لكن لا يوفر إمكانية زيادة مساحة التخزين ، وذلك لعدم توافر منفذ كارت الميموري.‌

مع معيار IP68 فالهاتف مقاوم للغبار والماء حتي عمق 1.5 متر حتي حوالي الـ30 دقيقة.‌

شاشة الهاتف تتوفر بحجم 6.8 إنش من نوع Dynamic AMOLED 2X ، مع جودة 2K ودقة 1440×3088 بكسل بمعدل 500 بكسل لكل إنش.‌

كما تأتي الشاشة مع درجة سطوع تصل إلي حوالي 1750 شمعة ، والتي توفر إضاءة جيدة لشاشة الموبايل في ضوء الشمس.‌

أيضاً معدل التحديث الجديد 120 هيرتز يوفر سلاسة في الحركة علي الشاشة.‌

الشاشة تدعم كذلك خاصية Always On Display ، مع توافر دعم لخاصية HDR10+.

بالنسبة لحماية الشاشة توجد طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus+ ، كما توجد طبقه مماثلة علي ظهر الهاتف.‌

معالج الهاتف نفسه الموجود في هاتفي Samsung S22 ونسخة البلص ، وهو Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 أحدث معالجات شركة كوالكوم مع دقة تصنيع 4 نانو متر موفرة للطاقة.‌

ونسخة البلص ، وهو Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 أحدث معالجات شركة كوالكوم مع دقة تصنيع 4 نانو متر موفرة للطاقة.‌ كذلك المعالج ثماني النواة يعمل بنواة Cortex-X2 بتردد 3.0 جيجا هيرتز ، ثلاثة أنوية Cortex-A710 اخري بتردد 2.40 جيجا هيرتز.‌

الاربعة أنوية المتبقية من نوع Cortex-A510 ، مع تردد أقل 1.70 جيجا هيرتز.‌

بالإضافة إلي أن الهاتف متوفر مع معالج رسوميات Adreno 730.‌

متوفر من الهاتف نسخة واحدة من ذاكرة التخزين وتأتي كالآتي : 256 جيجا ، مع 12 جيجا رام.‌

بالهاتف ذاكرة التخزين متوفرة من النوع السريع UFS 3.1.

كاميرا هاتف Samsung S22 Ultra :

‌يوجد بظهر الهاتف أربعة كاميرات خلفية : الأساسية هي الثانية بدقة 108 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.8، تأتي بدعم Laser AF, PDAF و OIS للتثبيت البصري.‌

أما الكاميرا الأولي في خاصة للتصوير الواسع Ultra Wide بدقة 12 ميجا بكسل وفتحة عدسة F/2.2 ، بالإضافة إلي زاوية تصوير واسعة وعريضة 120°.‌

الكاميرا الثالثة Periscope تتوفر بدقة 10 ميجا بكسل وفتحة عدسة F/4.9 ، تدعم تكبير الصورة حتي 10x optical zoom.‌

أخيراً الكاميرات الرابعة والأخيرة Telephoto بدقة 10 ميجا بكسل أيضاً مع فتحة عدسة F/2.4 ، تدعم الـOIS والتكبير حتي 3x optical zoom.‌

كذلك كاميرا الهاتف الأمامية تأتي بدقة 40 ميجا بكسل وفتحة عدسة F/2.2 ، تدعم Auto-HDR و PDAF.

بالنسبة لتصوير الفيديوهات يمكن التصوير بجودة 8k بمعدل التقاط 24 إطار لكل ثانية ، أو 4K بمعدلي التقاط 30/60 إطار ، أيضاً بجودة FHD.‌

كما يتوفر أيضاً دعم للتثبيت الالكتروني Gyro-EIS ، مع خاصية HDR وتصوير Panorama وفلاش من نوع ليد.

مواصفات أخري للهاتف :‌

لا يتوفر بالهاتف مدخل 3.5 مللي لإضافة سماعة الأذن.‌

يدعم الهاتف الـNFC.‌

سماعات من نوع Stereo speakers.‌

كما يدعم قلم S pen ، موجود داخل جسم الهاتف.‌

أيضاً مع Samsung Dex للربط بين الهاتف وأجهزة سامسونج المختلفة والكمبيوتر.‌

كذلك متاح المساعد الصوتي Bixby ، والذي يوفر سهولة أكثر مع استخدام الهاتف.‌

البصمة من نوع Ultrasonic تستخدم الموجات الصوتية وموجودة أسفل شاشة الهاتف ، مع دعم فتح الهاتف ببصمة الوجه.‌

أخيراً يحتوي الهاتف علي بطارية عملاقة بحجم 5000 مللي أمبير ، تتوفر بدعم الشحن السريع بقدرة 45 وات.‌

مدخل الشحن أيضاً يأتي من النوع السريع Type C 3.2 ، يدعم الـOTG.‌

كما يمكن شحن الهاتف لاسلكياً بقدرة 15 وات ، أو الشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 4.5 وات.‌

الهاتف متاح بأربعة ألوان مختلفة وهي : الأسود ، الأبيض ، الأخضر ، والنبيتي.

سعر هاتف Samsung S22 Ultra :

‌1635$ لنسخة الـ256 جيجا مع 12 جيجا رام ، أو ما يعادل 25,700 جنية مصري.

متاح علي موقع شركة سامسونج الحجز المسبق للهاتف ، والحصول علي قسمية هدايا بقيمة 2000 جنية مصري خلال فترة الحجز المسبق فقط.