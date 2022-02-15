مواصفات وأسعار ريلمي 8 الهاتف الأكثر انتشارا ونال إعجاب الكثير من الناس

يكون ريملي من الهواتف الذكية الحديثة والتي تحتوي على كثير من الإمكانيات الرائعة ليصبح منافسا قويا بين الهواتف وتعمل شركة ريملي على تطوير نفسها دائما لذلك سوف نوضح جميع تفاصيل الهاتف من مواصفات وسعر من خلال هذا المقال.

مواصفات هاتف ريملي ٨

يحتوي الهاتف على كثير من المميزات والمواصفات سوف نتعرف عليها من خلال النقاط التالية:

يحتوي الهاتف على شريحتين من نانو سيم. الشاشة من نوع سوبر أموليد بمساحة ٦,٤ أنش. وزنه حوالي ١٧٧ جرام فهو يتميز بالخفة. يحتوي على قوة شاحن حوالي ٣٠ واط. يتم شحن البطارية في ساعة تقريبا بالكامل. البطارية سعتها حوالي ٥٠٠٠ أمبير فهي كبير. يستخدم وضع النجوم في التصوير. يوجد به كاميرا رباعية تكون الكاميرا الأولى ٦٤ ميجا بيكسل والكاميرا الثانية ٨ ميجا بيكسل والكاميرا الثالثة ٢ ميجا بيكسل والكاميرا الرابعة حوالي ٢ ميجا بيكسل. يعرض الفيديو بجودة ٤k الطول حوالي ١٦٠ ملم. الإلوان فضي وأسود. الإداء سريع جدا وسلس. يوجد به معالج مركزي ثماني النواة.

معالج ميديا تيك من هيليو. يوجد به مستشعرات ( مستشعر البصمة، مستشعر القرب، مستشعر التسارع، مستشعر القياس المغناطيسي،مستشعر مقياس الدوران). تاريخ الصدور في مارس ٢٠٢١. يدعم شبكات الأتصال من الجيل الثاني وحتى الجيل الرابع. دقة الشاشة ٢٤٠٠×١٠٨٠.

أبعاد الشاشة ٢٠:٩. كثافة البيكسلات ٤٠٩ بيكسل. درجة السطوع حوالي ١٠٠٠ شمعة. مصنوع من الزجاج. المعالج ثماني النواة. الرامات يوجد بسعة ذاكرة عشوائية ٤، ٦، ٨. مساحة الذاكرة الصلبة ١٢٨ ميجا بيكسل. يعمل بنظام تشغيل ١١ أندرويود.

سعر الهاتف ريملي 8