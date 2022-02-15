تشغيل لعبة جراند ثفت اوتو للاندرويد 2022 كيفية تثبيت Grand Theft Auto

لعبة جراند ثفت اوتو هي لعبة مغامرات من الطراز الأول، وقد تم تتويج اللعبة بالعديد من التطورات التي قد جاءت على شكل تحديثات مستمرة، وذلك من بداية جاتا 1 إلى ما كان من ألعاب حرامي السيارات، وتحمل اللعبة التي تعد من فروع ألعاب GTA العالمية عدد من المزايا يكون من بينها إمكانيه التحميل والتثبيت على كافة أنواع الهواتف المحمول الاندرويد، وأيضا الآي فون، بالإضافة إلى ما يمكن العمل عليه من تثبيت هذه اللعبة الشهيرة على سطح المكتب في جهاز الكمبيوتر.

لعبة جراند ثفت اوتو

تعد لعبة جراند ثفت اوتو Grand Theft Auto من اهم الألعاب التي يتمتع بها عشاق ألعاب الفيديو في الوقت الراهن، وذلك لما تكون عليه هذه اللعبة من محاكاة الواقع، وما تدخل فيه من ألعاب المغامرات القوية، حيث يتم انتشار العصبات في كل مكان بكامل الأسلحة والمدمرات وعليك الدخول واقتحام الشوارع من اجل الدفاع عن نفسك من هؤلاء الأشرار الذين يتجولون في كل مكان بدون إعطاء الأمان لأي من البشر.

جراند ثفت اوتو 5 تحميل للاندرويد

إن تثبيت لعبة Grand Theft Auto يحتاج الدخول لمتجر جوجل بلاي للتطبيقات.

ثم الدخول في المتجر بكتابة اسم اللعبة في خانة البحث.

كما يجب عليك دخول المتجر من هاتفك الاندرويد، كي يمكنك تشغيل اللعبة من هذا الهاتف.

ثم تنزيل اللعبة في خلال دقائق قليلة يتم من خلالها وصول اللعبة على هاتفك.

قراند الحياة الواقعية

يمكنك تحميل اللعبة على الاندرويد 11.

كما أن هذه اللعبة وألعاب جاتا جراند يوجد بها ميزة التثبيت على نظام الاندرويد 12.

وتتمتع النسخة الأصلية من اللعبة بانها سهلة التحميل، وعليك عند بداية تثبيت اللعبة على الاندرويد التأكد من اتصال الهاتف بشبكة جيدة من الإنترنت، كما يمكن تحميلها أيضأ على الأجهزة اللوحية بعد الاتصال بالإنترنت.

جراند ثفت اوتو 5 للكمبيوتر

تشغيل اللعبة على الكمبيوتر الشخصي لك والاستمتاع بما فيها من مسيرات واقعية تدخلك في عالم الواقع المتجمل بالخيال يحتاج إلى حجم في جهازك يقدر ب Gh38 وذلك من ميديا فير، وهذا الحجم يكون للعبة مضغوطة، وحجم اللعبة قبل ازالة الضغط يتمثل في 38 جيجا بايت.