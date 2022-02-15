طريقة فتح واتساب بدون إنترنت 2022 وتفعيل المزايا والتحديثات الجديدة للتطبيق

طريقة فتح وتشغيل خدمات واتساب بدون إنترنت 2022 وتفعيل المزايا والتحديثات الجديدة للتطبيق، قامت شركة Whatsapp مؤخراً بتفعيل ميزة إمكانية إستخدام التطبيق بدون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت، وأصبح بإمكان المستخدم فتح واتساب بدون تفعيل بيانات الجوال أو الاتصال بشبكة واي فاي. هذا الأمر تم تطبيقه على الأجهزة التي تدعم أنظمة كل من تشغيل أندرويد وIOS بالنسبة لمستخدمي الأيفون، كما أن هذه الميزة ليست الوحيدة في تحديث واتساب الجديد والذي تضمن أيضاً إمكانية فتح حساب في أربعة أجهزة مختلفة. نتناول اليوم كافة مزايا تحديث Whatsapp الجديد وطريقة تفعيل ميزة استخدامه بدون اتصال انترنت.

طريقة فتح واتساب بدون إنترنت 2022

خلال الأيام القليلة الماضية قامت شركة واتساب بتفعيل التحديث الجديد وتطبيق أهم مزاياه وهي إمكانية استخدامه بدون إنترنت، هذه الميزة تم تفعيلها في جميع أجهزة التشغيل أندرويد وأيفون كما يمكنك إستخدام تلك الميزة على أجهزة الكمبيوتر، كل ما عليك هو تنزيل التحديث الجديد للواتساب أو تفعيل خاصية التحديث التلقائي. بعد تحديث التطبيق ولكي تتمكن من تفعيل هذه الميزة قم بفتح الواتس ثم اضغط على الثلاث نقاط المتتالية أعلى يسار الشاشة، لتظهر لك خيارات عديدة تختص بإنشاء مجموعات أو إرسال رسائل بالإضافة إلى الإعدادات و الأجهزة المرتبطة.

وحتى يمكنك التمتع بتلك الميزة ينبغي عليك إختيار الأجهزة المرتبطة من بين الخيارات الظاهرة أمامك، حيث تظهر رسالة توضح أنه بإمكانك الأن استخدام واتساب دون إنترنت، ثم يتم النقر على الزر الأخضر التحديث الأن. سوف تظهر لك رسالة بأنه لن يحتاج هاتفك إلى الإتصال بالإنترنت بعد الأن لاستخدام التطبيق، قم بالنقر على متابعة لاستكمال الخطوات والتأكد من تفعيل الميزة، مع العلم أن هذا التحديث سوف يقوم بغلق أي حساب واتساب مفتوح على أجهزة أخرى.

مزايا تحديثات Whatsapp الجديدة

كما يمكنك تطبيق عدة خطوات بسيطة للاستفادة من ميزة ربط الأجهزة وهي الميزة الثانية التي يتضمنها التحديث الجديد، قم بفتح جهاز الكمبيوتر الخاص بك والبحث عن واتساب ويب وإختيار النتيجة الأولى، وذلك حتى يظهر رمز QR CODE على جهاز الكمبيوتر. في الخطوة التالية قم بفتح قائمة واتساب ويب ثم انقر على ربط جهاز، بعدها سوف تظهر عدسة يتم من خلالها تصوير QR CODE المتواجد لدى واتساب ويب. وأخيراً قم بفتح حساب الواتس اب الخاص بك على جهاز الكمبيوتر لربط الجهازين معاً على الفور.