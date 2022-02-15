نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حصريا طريقة شحن شدات ببجي موبايل 2022 pubg mobile عن طريق ID من الموقع الرسمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من الشباب عن طريقة شحن شدات ببجي موبايل، حيث تعد هذه اللعبة واحدة من أبرز الألعاب في وقتنا الحالي، وهي عبارة عن لعبة جماعية أي يتم لعبها من خلال مجموعة، وتصنف هذه اللعبة ضمن الألعاب القتالية، ظهرت هذه اللعبة في عام 2017، وكانت هذه اللعبة في بداياتها متاحة على كافة أجهزة الحاسوب، وكذلك البلاي ستيشن، ولكن بعد ذلك في عام 2018، أصدرت هذه اللعبة نسخة حديثة، حيث أصبح من الممكن أن يتم إستخدامها بكل سهولة على الأندرويد، وفيما يلي نقدم لكم أبرز المعلومات عن شحن شدات ببجي موبايل.

شحن شدات ببجي بطريقة شرعية

يبحث العديد من اللاعبين عن طريقة مضمونة يمكن من خلالها شحن شدات ببجي، وفائدة هذه الشحنات أنها تمكنك من شراء معدات كثيرة وأسلحة تستطيع استخدامها في حالة الحروب، وذلك لكي تتفوق في اللعبة، وتستطيع أن تحصل على مستوى يفوق الآخرين، ولكي تتمكن من شحن الشدات يوجد مجموعة من الطرق ولكن يجب أن تكون حذراً وتراعي اختيار موقع مضمون حتى لا تقوم بدفع أموالك مقابل لاشئ، يمكنك الحصول على هذه الشدات من خلال موقع midas buy.

شحن شدات ببجي من موقع midas buy.

يمكنك شحن شدات ببجي بالطريقة المعتادة لكافة الأفراد وذلك من خلالID، ويتم الشحن من خلال الموقع الشهير midas buy، حيث تستطيع الشحن من خلال رصيد هاتفك، وهذا لا يجعلك مضطراً إلى الشحن من خلال الفيزا وذلك بإتباع الخطوات التالية

الدخول على موقع midas buy

إنشاء حساب على الموقع من خلال الإيميل والباسورد

اختيار الدولة التابع لها اللاعب

اختيار عدد الشدات التي يرغب اللاعب في شحنها

إدخال رقم ID

إدخال كود التفعيل المرسل على الهاتف

الدفع من خلال رصيد الهاتف أو من خلال البطاقة الائتمانية

يذكر أن شدات ببجي موبايل pubg mobile هي عملية رقمية يتم استخدامها في كل عمليات الشحن الخاصة بلعبة ببجي حيث تستخدم الشدات في شراء الملابس والأسلحة بالإضافة إلى عربات مميزة، مما يساعد اللاعب على احتراف لعبة ببجي بسهولة تختصر الكثير من الوقت خاصة للاعبين المبتدئين، ولذا تعد شدات ببجي موبايل من أهم الأمور التي تساعد اللاعبين على احتراف ببجي.

تسعي لعبة ببجي لإدخال المزيد من التحديثات بين الحين والأخر وكان أخر تلك التحديثات تحديث ببجي 1.8 الذي يشمل المزيد من المزايا خاصة مع إضافة جيرافيك مميز وأسلحة جديدة كما تم إضافة المزيد من التحسينات على الأسلحة لتصبح أكثر قوة ولذا ازداد البحث عن سبل شحن شدات ببجي موبايل 2021 لخوض تجارب عديدة ومميزة.

تحديث ببجي موبايل الجديد 1.8

يبحث الكثير من عشاق لعبة ببجي عن طريقة شحن شدات ببجي موبايل 2022 وذلك بعد أن أعلنت الشركة المطورة للعبة ببجي عن طرح تحديث جديد يحمل رقم 1.8 شمل العديد من التحسينات ويأتي على قمتها مود سبايدر مان أو الرجل العنكبوت الذي أضاف ندية قوية للعبة، كما تم إضافة خرائط وأسلحة جديدة في التحديث الجديد.

بعد تحديث ببجي الاخير أصبح الكثير من اللاعبين المحترفين والمبتدىين يبحثون عن طريقة شحن شدات ببحي وذلك لضمان الشحن من مواقع رسمية خاصة مع طرح تحديث سبايدر مان الجديد الذي يحاكي شخصية سبايدر مان الشهير ويمنح اللاعبين فرصة للقتال أعلى البيوت بعد الحصول على صنايق سبايدر مان داخل خرائط اللعبة.

تعتبر شدات ببجي موبايل هي العملة التي تستخدام لشراء كل المعدات غير المجانية التي تطرحها اللعبة تمنح اللعبة أسلحة ومعدات ومركبات مجانية للاعب ولكن بعض المعدات والأسلحة لا يمكن الحصول عليها إلا بعد شحن شدات ببجي موبايل والقيام بشراء تلك الأمور من متجر ببجي موبايل الشهير خاصة مع ازدياد الصراع بين اللاعبين من أجل الفوز بتلك المباريات.

طريقة الحفاظ على حساب اللاعب في ببجي

يجب على اللاعب القيام بحماية حسابه في ببجي من خلال القيام بتلك الخطوات :

– اولا يجب على اللاعب ربط الحساب بإيميل موثوق منه

– كما يجب ربط ببجي بحساب تويتر او حساب فيس بوك

– كما يجب ربط الحساب برقم هاتف يتم من خلاله استقبال رسالة نصية قصيرة عند شحن شدات ببجي.