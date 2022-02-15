الطريقة الأسهل لتحميل لعبة ببجي نيو ستيت PUBG NEW STEAT آخر إصدار على اجهزة الأندرويد

طريقة تحميل لعبة ببجي نيو ستيت أخر إصدار، يعتبر النسخة الجديدة والمطورة من لعبة ببجي الأساسية التي تم إطلاقها على أجهزة الموبايل منذ زمن بعيد وحقق اللعبة أرباح وهمية خلال الفترات الماضية، لذلك سعت على تطوير اللعبة بالتعاون مع Krafton للألعاب الإلكترونية لكنها غير حاصلة علي حقوق الملكية لكنها حاصلة على أسهم فقط، واللعبة تم إطلاقها في فبراير الماضي لتلقي ترتيب شديد من الملايين حول العالم، لذلك يمكنك المسارعة وتحميل اللعبة عبر موقعنا من خلال قراءة هذا المقال.

مميزات لعبة ببجي نيو ستيت أخر إصدار

تعتبر من أكثر الألعاب القتالية جودة ودقة.

تقدم تصور تكنولوجيا مستقبلي خلال عام 2051 وتHخذك لعالم الأحلام.

وفرت خريطة Troi والتي لم تكون موجودة فيما سبق لتسهل عملية الوصول للهدف سريعا.

اللعب يكون بمجموعات كبيرة تنتهي علي بقاء شخص واحد أو المجموعة أن كان اللعب جماعي.

تتيح التقارب وتكوين الصداقات المختلفة من جميع دول العالم.

كذلك توفر تطورات كبيرة في مجال المعدات مثل طائرات متحركة إلكتروني بدون سائق، كذلك السيارات والمركبات.

الحروب بهذا الإصدار من نوع مختلف وبشكل مختلف عن زي قبل فالحرب تكون خيالية على الواقع خلال المستقبل البعيد.

كما أن اللعبة تجعل الشخص مصرا للوصول علي هدفه وتحقيق النصر مما ينعكس بالإيجاب على الحياة الواقعية.

تحميل لعبة ببجي نيو ستيت أخر إصدار بطريقة رسمية

لتحميل لعبة ببجي نيو ستيت أخر إصدار على أجهزة الموبايل لابد من توفر المساحة الكافية والتي تقدر بخمسة جيجا بايت، كذلك ثلاثة جيجا رام للذاكرة العشوائية، وطريقة التحميل كالتالي

سجل الدخول علي الموقع الأساسي الخاص بالعبة “PUBG New State”.

اختر أيقونة “Apply for Alpha Test”.

انقر الإصدار الأحدث للعبة، ثم اضغط ادخل.

تتبع التعليمات واقرأها بعناية، ثم وافق عليها.

ادخل رقم حسابك علي جوجل أو رقم بطاقة ID.

انتظر حتي يتم تحميل اللعبة بالكامل، بذلك يمكنك تثبيتها فورا للاستمتاع باللعب ومشاركة أصدقائك اللعبة.

كما يمكنك الدخول فورا من خلال الرابط المتوفر لتحميل لعبة ببجي نيو ستيت أخر إصدار من الموقع الرسمي.