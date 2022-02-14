أفضل برنامج تسريع النت وحماية الأطفال والأزواج من المواقع المخلة وأهم المميزات

يبحث العديد من المستخدمين خلال هذه الفترة عن أفضل برنامج تسريع النت من الدخول إلى المواقع والاستمتاع بالتصفح، فضلاً عن الدخول إلى الألعاب وممارستها دون أي توقف، حيث يمكنك من خلال تحميل برنامج dns jumper المجاني والذي يوفر خدمة تغير DNS من أجل حصول على المستخدم على أفضل سرعة نت على الإطلاق، وخاصة أن العديد من المستخدمين يعاني خلال هذه الفترة من بطء النت لعدة أسباب، قد يكون بسبب سرقة الواي فاي، أو من الخدمات الرديئة التي تقدمها الشركة وتهالك الأسلاك.

أفضل برنامج تسريع النت

يوجد العديد من الخصائص الرائعة التي يمتلكها برنامج dns jumper والتي سوف تجعلك قادر بشكل كامل في التحكم بشبكة الإنترنت التابعة لك، حيث يمكنك من خلال خاصية Family DNS الموجودة على البرنامج حماية جميع أفراد الأسرة وخاصة الأبناء من الدخول غلى المواقع المخلة والغير مرغوب فيها لتلك الأعمار ولجميع أفراد الأسرة، حيث يرغب الكثير من المستخدمين ان تكون الأسرة ملتزمة دينياً من اجل إرضاء المولى عز وجل وعدم الدخول غلى العديد من المواقع الغير مرغوب فيها، ويكون ذلك بكل سهولة بعد تحميل البرنامج.

مميزات البرنامج

يمكنك الآن تحميل برنامج dns jumper حيث أنه أفضل برنامج تسريع النت للكمبيوتر أو أجهزة أندرويد، حيث يعتبره الكثيرون من البرامج المميزة بسبب الخصائص الرائعة التي يتميز بها، وسوف نكشف لحضراتكم في السطور التالية أهم مميزات البرنامج الذي يُساعدك كثيراً الحصول على أفضل نت على الإطلاق خلال الفترة القادمة، ومن اهم مميزات البرنامج ما يلي:

يتم تحميل البرنامج مجاناً دون دفع أي رسوم مالية.

يوفر البرنامج نسخة رائعة محمولة.

يوفر أسرع سيرفرات DNS يمكن للمستخدم الحصول عليها.

لا يحتاج البرنامج إلى مساحة كبيرة من اجل التحميل حيث أنه لا يحتاج إلى تثبيت.

يعمل ذلك البرنامج على جميع إصدارات ويندوز.

يُساعد كثيراً في زيادة سرعة النت كما انه يمتلك واجهة استخدام سهلة وبسيطة.

برنامج آمن.

بعد الكشف عن مميزات البرنامج يمكنك الآن تحميله والاستفادة من جميع تلك المميزات التي تم الإشارة لها في هذا المقال، والمحافظة على الأسرة وخاصة الأطفال منها.