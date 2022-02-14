كيفية شحن شدات ببجي موبايل بطريقة مضمونة 100% أحصل على 6000 شدة في ثواني

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شحن شدات ببجي موبايل مجانا هي كل ما تحتاج إليه حتى تحقق الفوز في لعبة ببجي الشهيرة، وذلك من خلال البقاء حي في اللعبة أكبر فترة ممكنة مع إمكانية القتال والحفاظ على سكناتك والأسلحة التي بحوزتك، بل يمكن الحصول على الكثير من الأسلحة بواسطة UC، وهي وحدة الشراء في لعبة ببجي والتي أطلقتها الشركة المنفذة لها، حتى تسمح للاعبين الفوز والوصول إلى مستويات أعلى.
طريقة شحن شدات ببجي بدون كذب احصل على 2000 شدة في ثواني طريقة مضمونة 100%
طريقة شحن شدات ببجي مجاناً
يتم شحن شدات ببجي من خلال المواقع الخاصة بالشحن وهي مثيرة ومتعددة ولكن ليست جميعاً على نفس القدر من الثقة، وسوف نقدم الموقع المدفوع في لعبة ببجي، وذلك عبر إتباع التالي:
- midas buy هو الموقع الموثوق في القيام بعملية الشحن، ويكون ذلك من خلال الدخول على رابط شحن ببجي midas buy.
- قم باختيار البلد التي تقيم فيها من خلال إختيار علم وطنك.
- الآن عليك تسجيل id.
- بإمكانك تحديد الشدات UC التي ترغب في شرائها أو التي تحتاج إليها.
- قم باختيار وسيلة الدفع التي تناسبك، ثم قم بإجراء عملية الشحن.
في حالة دخولك على الموقع للمرة الأولى سوف تحصل على شدات ببجي مجاناً، وتختلف عدد الشدات من وقت إلى أخر، وبكون ذلك من خلال تسجيل بريدك الإلكتروني المرتبط به حساب لعبة ببجي، وسوف تصل إليك الشدات بطريقة أمنة.
المواصفات الواجب توافرها لتشغيل لعبة ببجي
هناك مواصفات يجب أن تتوفر في الجهاز الذي تلعب عليه لعبة ببجي موبايل، حتى تكون أسهل عليك وهذه المتطلبات يجب أن تكون كالتالي:
- إذا كنت تلعب علي جهاز اندرويد:
- يجب لا يقل عن إصدار 5.0.1.
- مساحة لا تقل عن 650 ميجا.
- ذاكرة عشوائية لا تقل عن 2 جيجا بايت.
- في حالة كنت تلعب علي جهاز الايفون:
- تأكد من أن لا يقل الاصدار عن 9.
- لا تقل المساحة الداخلية عن 1.55جيجا بايت.
- الرام لا يقل عن 2 جيجا بايت.
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