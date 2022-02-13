نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث efootball PES 2021 الجديدة وهدية الأسبوع كوينز إي فوتبول بيس 2021 المحدثة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحديث efootball PES 2021 الجديدة للأسبوع الجديد من شركة KONAMI مع طرح الحصول علي كمية من . كوينز بيس فوتبول حيث تقوم الشركة المنتجة في كل فترة مع تحديث بيس 2021 موبايل . عن طريق موقع الشركة والمتاجر الرسمية تطرح مع نسخة إي فوتبول بيس 2021 للأندرويد المحدثة لكل أسبوع عدد 100 كوينز هدية . كما أن الحصول علي أيكون مومنت لعبة efootball pes 2021 يجب أن تكون نسخة بيس 2022 تم تثبيتها علي هاتفك . حيث وصل تحديث إي فوتبول بيس 2021 موبايل الجديدة لحجم تخطي 100MB وذلك في محتوي اللعبة الخارجي والداخلي . ومن خلال سطور المقال القدمة سنتعرف علي المزيد عن إي فوتبول بيس 2021 موبايل الجديدة .

تحديث efootball PES 2021 الجديدة من شركة كونامي

PES 2021 mobile والتي قامت الشركة المنتجة بتحديثها وإطلاق أسم efootball pes 2022 Konami . كما أن محتوي اللعبة الداخلي في التحديث الذي تم علي تحديث بيس 2021 الجديد بإضافة لاعبين جدد داخل الدوريات المختلفة . كذلك بجانب أن إي فوتبول 2022 للاندرويد تلاشت الأخطاء السابقة في GAMEPLAY . كما تم علي PES 2022 تحسين الملاعب مع إضافة أحذية وقفازات جديدة ومتنوعة لحارس المرمي . كذلك تحتوي PES eFootball الجديدة علي LOGO جديدة لواجهة اللعبة مع المزيد من الهدايا التي تمنحها كونامي في تحديث efootball pes 2021 . الذي يشمل المزيد من كوينز بيس 2021 المحدثة .

تحديث efootball PES 2021 الجديدة لهواتف أند رويد و أيفون للأسبوع الجديد

لكي ما يتم الحصول علي التحديث الجديد للعبة إي فوتبول بيس 2021 للأندرويد المحدثة . يجب أن يكون لديك حساب علي أي متجر من متاجر اللعبة المعتمدة وبمجرد أن يتم الدخول علي المتجر . كما عبر الصفحة الرئيسية وقائمة إي فوتبول بيس 2021 سيزون أبديت يتم من خلالها الضغط علي قائمة التحديث . والتي تفتح صفحة جديدة تحتوي علي التحديث الخاص بالأسبوع الأخير من بيس 2022 ومن الضروري أن تكون هناك مساحة فارغة . علي هاتف أند رويد أو أيفون بقدر 200MG لكي ما يتم تثبيت تحديث إي فوتبول بيس 2021 المحدثة .

خطوات تحديث efootball PES 2021 الجديدة

لعبة إي فوتبول بيس 2022 موبايل وتحديثها الأخير وعند الضغط علي زر تحديث اللعبة تظهر بيانات التحديث بمساحة . 7MG قم بالموافقة علي ذلك حتي يتم التحديث بشكل كامل للعبة إي فوتبول بيس 2021 للأندرويد المحدثة ويتم إكمال الخطوات التالية :-

يتم تسجيل الدخول علي متجر أبل ستور لهواتف أيفون أو جوجل بلاي لهواتف أند رويد . كما بعد تسجيل الدخول علي المتجر يتم الضغط علي مربع تحديث إي فوتبول بيس 2021 موبايل الجديدة . كذلك يتم تثبيت التحديث الأخير في efootball pes 2022 ببضعة دقائق علي هاتفك .

كيف يتم الحصول علي أيكون مومنت لعبة efootball pes 2021

الحصول علي أيكون مومنت إي فوتبول 2022 للاندرويد بعد التحديث الذي أشرنا له في السطور السابقة وبعدها الخطوات التالية :-

عبر أي متجر متوافق مع هاتفك يتم اختيار قائمة ICON MOMENT من صفحة المتجر الرئيسية حتي . تحصل علي إي فوتبول بيس 2021 سيزون أبديت .

. كما يتم أختبار قدرة اللاعب عبر قائمة CHICK UP حسب اللاعب الذي يتم اختياره لاختبار قدراته .

كذلك بعد أن يتم اختبار قدرات أي لاعب يتم الحصول علي أيكون مومنت لعبة efootball pes 2021 . عبر الضغط علي قائمة SIGN .

. عبر الضغط علي قائمة SIGN . يجب أن تقوم بعمل الاختبار علي قدرات اللاعبين المرغوبين لديك داخل إي فوتبول 2022 للاندرويد . الجديدة وليست اللاعبين المقترحين علي قائمة ICON MOMENT .

كوينز إي فوتبول بيس 2021 المحدثة

يتم الحصول علي كوينز إي فوتبول بيس 2021 للأندرويد المحدثة عن طريق فتح اللعبة بشكل يومي بموقع كونامي . وشرط الفوز في جميع مباريات efootball pes 2022 Konami المحدثة . وفي كل مرة يتم الفوز بالمباريات والدخول علي موقع الشركة يتم منحك عدد كوينز محدد من الشركة في كل نهاية أسبوع . كما تم أرفاق مقالات داخل مقال اليوم ليتم التعرف علي خطوات الحصول علي كوينز . إي فوتبول بيس 2021 موبايل الجديدة والتمتع بهدايا شركة كونامي .

تحديث efootball PES 2021 الجديدة الذي يتم علي اللعبة في كل فترة محددة من شركة كونامي والتي أطلقت علي نسخة هذا . العام اسم efootball pes 2022 Konami تطرح مع التحديث . الحصول علي أيكون مومنت لعبة efootball pes 2021 .