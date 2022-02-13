نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل FIFA 22 للهواتف الذكية لجميع دول العالم في المقال التالي
FIFA 22 لعبة كرة القدم الشهيرة فيفا 22 التي يهتم الملايين بتنزيلها علي هواتفهم الجوالة حيث تعتبر اللعبة أفضل العاب كرة القدم وظهرت لأول مرة عام 1994 وهي من تطوير شركة برمجة الألعاب الكندية كونامي التي تهتم بالالعاب الإلكترونية التي تحاكي مختلف الرياضيات سواء الفردية أو الجماعية مثل كرة السلة وكرة اليد والتنس بالإضافة إلي كرة القدم ذات الشعبية العالمية الواسعة وقد تم إصدار أكثر من 20 جزء من سلسة اللعبة إلي ألان وكانت اللعبة مخصصة في البداية لنظام تشغيل ويندوز ثم قامت الشركة بتطويرها لتعمل علي منصات بلاي ستيشن وأكس بوكس ثم تم إصدار النسخة الخاصة بالهواتف الجوالة وسوف نستعرف ألان طريقة تحميل fifa 22 علي الهواتف الذكية وأهم ما يميز اللعبة.
أهم مميزات لعبة FIFA 22
- تتميز اللعبة بجرافيك عالي الجودة ورسومات فائقة الدقة ويظهر ذلك علي أشكال اللاعبين في الملعب واقمصة الفرق المختلفة.
- يمكنك اللعب في الوضع الفردي أو مع أحد اصدقائك أو أي لاعب حول العالم عن طريق وضع الاونلاين عبر شبكة الإنترنت.
- تتميز اللعبة بسهولة التحكم في اللاعبين أثناء اللعب وأمكانية أستخدام وحدة تحكم خارجية.
متطلبات تشغيل فيفا 22 علي الهاتف
- مساحة تخزين فارغة علي الأقل 2 جيجا بايت.
- كذلك ذاكرة عشوائية “رامات” أكبر من 3 جيجا لضمان التشغيل بدون مشاكل.
- معالج رسومات رباعي النواة وذلك لجودة الجرافيك الخاص بالعبة.
طريقة تحميل FIFA 22 علي الهواتف
في البداية قد تحتاج إلي برنامج VPN وذلك لان اللعبة إلي ألان في المرحلة التجريبية ومتاح لعدد من الدول فقط وذلك هوا الخل الامثل أذا كانت بلدك من الدول الغير مدعومة إلي ألان ثم تقوم بأتباع الخطوات الأتية.
- التأكد أولا من تشغيل شبكة الإنترنت علي هاتفك.
- ثم الدخول إلي متجر التطبيقات الخاص بنظام تشغيل الهاتف.
- ثم كتابة FIFA 22 في صندوق البحث في الأعلي.
- في حالة عدم ظهور اللعبة نتجهة إلي الخطوات المذكورة الخاصة بالدول الغير مدعومة.
- بعد ذلك تظهر اللعبة في أول نتائج البحث ونقوم بالضغط علي أيقزنة تثبيت اللعبة.
- بعد أكتمال التثبيت نقوم بفتح اللعبة وأنشاء ملف اللاعب الخاص بك وتصبح جاهزة ألان.
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