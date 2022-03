نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عودة الجلاكسي نوت – تعرف على سعر ومواصفات جلاكسي اس 22 الترا Galaxy S22 Ultra في المقال التالي

الشبكات تكنولوجيات الشبكات GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G الإطلاق تاريخ الإعلان تم الإعلان عنه في 9 فبراير 2022 التوافر في الأسواق قريبا، 25 فبراير 2022 هيكل الجوال الأبعاد 163.3 * 77.9* 8.9 ميليمتر الوزن 229 جرام الخامات يأتي الهاتف بإطار من الألومنيوم ومغطى من الأمام والخلف بطبقة حماية من كورنينج جوريلا جلاس فيكتس الجيل الثاني SIM يدعم شريحتين إتصال SIM الهاتف مضاد للماء والأتربة بمعيار IP68، يصمد لمسافة 1.5 متر أسفل الماء لمدة تصل إلى 30 دقيقة. يأتي مع القلم بداخل جسم الجوال، وبسرعة استجابة تصل إلى 2.8 ميللي ثانية، ويدعم البلوتوث والتسارع والدوران الشاشة النوع دايناميك أموليد الجيل الثاني وبمعدل تحديث متغير من 1 هيرتز إلى 120 هيرتز، وتدعم تقنية HDR10+، وسطوع يصل إلى 1750 nits الحجم 6.8 إنش، ونسبة إستحواذ الشاشة تصل إلى 90% الدقة 1440 * 3080 بيكسيل، وبكثافة تصل إلى 500 بيكسيل لكل إنش الحماية طبقة حماية من كورنينج جوريلا جلاس فيكتس + Always On Display أنظمة التشغيل نظام التشغيل أندرويد 12، بواجهة OneUI ذات الإصدار 4.1 شريحة المعالج Exynos 2200 (4 nm) – International Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) – USA/China/India وحدة المعالجة المركزية Octa-core (1×2.8 GHz Cortex-X2 & 3×2.50 GHz Cortex-A710 & 4×1.8 GHz Cortex-A510) – International Octa-core (1×3.00 GHz Cortex-X2 & 3×2.40 GHz Cortex-A710 & 4×1.70 GHz Cortex-A510) – USA/China/India وحدة معالجة الرسومات Xclipse 920 – International Adreno 730 – USA/China/India التخزين مدخل كروت الذاكرة لا يدعم الذاكرة الداخلية 128GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM تأتي بتقنية UFS3.1 الكاميرا الرئيسية وحدات الكاميرا 108 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.33″, 0.8µm, PDAF, Laser AF, OIS 10 MP, f/4.9, 230mm (periscope telephoto), 1/3.52″, 1.12µm, dual pixel PDAF, OIS, 10x optical zoom 10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.52″, 1.12µm, dual pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55″, 1.4µm, dual pixel PDAF, Super مزايا تصوير بانوراما، و Auto-HDR، و LED Flash الفيديو [email protected] [email protected] /60fps, [email protected] /60/240fps, [email protected] , HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS الكاميرا الأمامية الكاميرا 40 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.82″, 0.7µm, PDAF مزايا Dual video call, Auto-HDR الفيديو [email protected] /60fps, [email protected] الصوتيات مكبر الصوت مكبر صوت مجسم مدخل سماعة 3.5 مم لا يدعم 32-bit/384kHz audio الاتصال الوايفاي Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot البلوتوث بلوتوث 5.2 تحديد المواقع نعم وبتقنيات GLONASS, BDS, GALILEO NFC يدعم IR لا يدعم الراديو غير محدد USB USB Type-C 3.2, USB On-The-Go المزايا المستشعرات بصمة تحت الشاشة (بالموجات فوق الصوتية) مستشعر التسارع ، والدوران، والقرب والبوصلة، والبارومتر. Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (desktop experience support) Bixby natural language commands and dictation Samsung Pay (Visa, MasterCard certified) Ultra Wideband (UWB) support البطارية النوع ليون 5000 ميللي أمبير غير قابلة للإزالة الشحن تدعم الشحن السريع حتى 45 وات USB Power Delivery 3.0 تدعم الشحن اللاسلكي حتى 15 وات تدعم الشحن اللاسلكي العكسي حتى 4.5 وات الألوان الأسود – الأبيض – البرجندي – الأخضر السعر يبدأ من 1200 دولارأمريكي