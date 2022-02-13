نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة سحب الفلوس من ماكينة الـ ATM بدون كارت وبأسهل طريقة في المقال التالي
عمر شويل - جدة طريقة سحب الفلوس من ماكينة الـ ATM بدون كارت وبأسهل طريقة - ثقفني
لا داعي للقلق بعد الآن إذا نسيت محفظتك في المنزل، لأنه سحب أموال من الصرف الآلي بدون استخدام بطاقة ائتمان، ذلك في فروع البنك التجاري بفضل خدمة “السحب النقدي بدون بطاقة”، حيث أنها تسهل الخدمة للحصول على الأموال في حسابك بسرعة وسهولة دون بطاقة الائتمان، وكذلك إرسال الأموال إلى أي فرد من أفراد الأسرة أو الأصدقاء عبر رسالة قصيرة تحتوي على رمز سري يتم إرساله عبر هاتفه المحمول داخل الكويت، كل هذا باستخدام خدمة “السحب النقدي بدون بطاقة”.
طريقة سحب أموال من الصرف الآلي بدون استخدام بطاقة ائتمان
- القيام بتسجيل الدخول إلى موقع بنك CBK ONLINE أو إلى تطبيق “CBK Mobile” للهواتف المحمولة.
- ثم انتقل إلى قائمة الخدمات الأخرى واختر “السحب بدون بطاقة” أو انتقل إلى شريط تحويل الأموال عبر تطبيق “CBK Mobile” ويمكنك تحميله من متجر جوجل بلاي.
- بعد ذلك قم باختيار “سحب بدون بطاقة”. اختر الحساب الذي ترغب في سحب المبلغ منه.
- أدخل رقم الهاتف المحمول واضغط على “تأكيد”.
- ثم حدد المبلغ وأدخل كلمة المرور لبطاقة الائتمان الخاصة بك.
- اختيار اللغة التي سيتم بها إرسال الرسائل القصيرة وسيتم الإرسال ثم اضغط على خيار “إرسال”.
- سوف يتلقى الشخص الذي يتم إرسال الأموال إليه رسالة قصيرة تحتوي على رمز مكون من 16 رقمًا عبر هاتفه المحمول.
- يستخدم هذا الرمز لسحب المبلغ النقدي من أقرب جهاز صراف آلي من أجهزة الصراف الآلي في فروع البنوك التجارية.
- حيث ينقر الشخص الذي يتم إرسال الأموال إليه على الشاشة أو لا يتم استيراده أي زر ماكينة الصراف الآلي، ثم اختر “سحب نقدي بدون بطاقة”.
- بعد إتمام السحب يتلقى الرمز، ثم سحب المبلغ نقدًا.
- يرجى الاتصال بمركز الاتصال على الرقم 1-888-225، حيث يتم فحص بيانات الشخص المسجل في خدمة “السحب بدون بطاقة” مرة واحدة فقط لتفعيل هذه الخدمة.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ