نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث اكواد فري فاير 2022 كودات صالحة للجميع وغير مستعملة من مركز قارينا الرسمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة أحدث اكواد فري فاير 2022 وهي عبارة عن بديل لشحن الجواهر بتلك اللعبة الشيقة Free Fire والتي انتشرت انتشارا لا مثيل له من قبل، ويمكن من خلال تلك الاكواد الاستمرار في اللعبة لفترة زمنية كبيرة، كما يمكن الحصول على الهدايا والمفاجآت الخاصة بلعبة فري فاير كذلك الحصول على الأسلحة، ومن هنا جاء البحث المتكرر من قبل اللاعبين عن تلك الاكواد لذلك سنتعرف علي تلك الاكواد الخاصة والجديدة والتي يمكن استعمالها بكل سهولة.

اكواد فري فاير 2022

قبل أن نعرض لكم اكواد فري فاير 2022 الحديثة سوف نستعرض معكم نبذه صغيرة لنعرف ماهيتها وأهميتها، وهي عبارة عن أرقام وحروف معينة تستخدم في الحصول على الهدايا الخاصة بلعبة Free Fire من خلال الموقع الخاص ب استبدال كود فري فاير ومن أهم تلك الأكواد ما يلي:

كود فري فاير إلغاء الحظر هو: HGKASSLUEPVS.

ثم الكود الخاص بفري فاير سكن بندقية AKFFIC RF85 4MZT.

يوجد أيضا كود لوت سلاح سيد العقول RP4TXG29EXSJ.

ثم يأتي كود أكاديمية المتمردين KPHU7KHDRLKW.

أيضا كود فري فاير جواهر YAPQSSRUEYVD.

ثم فري فاير كود لوت سلاح ببغاء استوائي 4EUWRCRCXKPLV8.

FBER N5KY 8G7V F7V6 TCDG B8NJ F33D S3RX 45XY FKI8 TR3C BGTS F4EX C2TQ U52Q FYCT F2DE RJ5K

كودات سكنات فري فاير

توفر الشركة المصممة للعبة فري فاير مركز قارينا بعض اكواد الخاصة بالسكنات وفيما يلي بعض تلك الاكواد الحصرية:

BOOY Y6XL 6QYR CRIV I5MH 3I2E MB3D J5QE VMDF BOOY NDXU 2CEM BOOY K4Y9 SGLM LH3DHG87XU5U SZ2L XKAW RQFD WLSGJXS5KFYR 4ST1ZTBE2RP9 3IBBMSL7AK8G

اكواد Free Fire صالحة للجميع

تلك الاكواد صالحة للجميع حيث يتم استبدالها عبر الموقع الخاص حيث تعد أهميتها في الحصول على كافة الهدايا التي تقوم الشركة الخاصة بتقديمها وهو موقع غارينا الرسمي وذلك من خلال تلك الاكواد وفيما يلي بعض منها:

الكود الخاص بالحصول على لعبة فري فاير مرة أخرى Y7PS 1HR6 23H4.

هناك أيضا كود خاص بفاير باس G4D1 126E 4D5S.

أيضا يوجد الكود الخاص برقصة العرش Y76S 1LR6 56L1.

ثم كود خاص برقصة الكرسي Y7KS 1ER6 23H1.

أكواد فري فاير MAX

تلك الاكواد ما هي إلا نسخة جديدة من لعبة Free Fire حيث تم إطلاق ماكس على تلك النسخة، وتتميز برسومات جديدة وأسلحة متطورة وملابس أسطورية وهذا من خلال الاكواد الخاصة بتلك النسخة ومنها ما يلي: