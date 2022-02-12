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عمر شويل - جدة طريقة مضمونة لتسريع الهاتف والألعاب وحل مشكلة التقطيع بدون برامج 2022، بعد مرور السنوات على إستخدام الهاتف نلاحظ وجود تهنيج وبطء بين الحين والآخر في القيام بالعمليات المعتادة، وربما يصل الأمر إلى توقف النظام عن العمل وعدم استطاعتك استكمال ما كنت تفعله إلا بعد إعادة تشغيل الهاتف. اليوم أتينا لكم بحل عملي لعلاج تلك المشكلة بدون الحاجة إلى تنزيل برامج، وذلك عن طريق تسريع أداء المعالج الخاص بالهاتف، ومن خلال القيام بخطوات بسيطة يمكنك زيادة سرعة هاتفك وأداء الألعاب والقضاء على مشكلة اللاج والتقطيع نهائياً.

تسريع الهاتف والألعاب بدون برامج 2022

هناك خيار مخفي في كل هاتف وهو خيار المطور الذي يعمل بشكل فعال على تقوية المعالج ليعمل باقصى قوته، وذلك بالاضافة إلى تنشيط ذاكرة التخزين العشوائية وتقوية المعالج الرسومي، حيث تعتمد سرعة الهاتف على الثلاث عناصر التي سبق ذكرها. كل ما عليك وبدون الحاجة إلى إستخدام برامج هو النقر على الضبط ثم إختيار حول الهاتف، تظهر خيارات عدة يتم الضغط على خيار معلومات حول البرنامج، ثم يتم النقر على أيقونة رقم الإصدار لعدة مرات متتالية بشكل سريع ثماني مرات على الأقل، حيث نجد أنه تم إضافة خيار جديد إلى القائمة وهو أمر خيارات المطور.

بعد تفعيل هذا الخيار على هاتفك وظهوره علينا تفعيل الخيار الخاص بوحدة معالجة رسوميات الشاشة، لذا يتم النقر على خيار فرض عرض رسومات GPU ثم يتم النقر على زر التفعيل، هذا الخيار يمكنك من تسريع الألعاب بشكل رائع كما يتم حل جميع مشاكل اللعبة مثل الخروج المفاجئ واللاج. بعد ذلك قم بتفعيل خيار تفعيل طبقات تصحيح أخطاء GPU عبر النقر على الزر الخاص بالتفعيل، هذا الخيار يقوم بحل جميع مشاكل بطء التطبيقات والألعاب.

حل مشكلة اللاج والتقطيع للهاتف

هناك طرق أخرى يمكنك من خلالها تسريع أداء الهاتف أولها من خلال إضافة كود في لوحة المفاتيح الخاصة بالإتصال، الكود هو (*#9900#) لتظهر عدة خيارات يتم النقر على الخيار الخاص بتقوية المعالج Debug Level Disabled/LOW ، حيث تظهر ثلاث خيارات لمستويات القوة في الحالة العادية يكون المعالج MID لذا يتم النقر على HIGH حتى يعمل بكامل طاقته حيث يصبح الهاتف أسرع بطريقة مضمونة وسهلة.