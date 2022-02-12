نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل لعبة ماين كرافت Minecraft للاندرويد والآيفون أخر إصدار 2022 وأهم الإضافات الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تحميل لعبة ماين كرافت، تعد لعبة ماين كرافت من أفضل الألعاب الإلكترونية وأكثرها متعة وإثارة واستطاعت أن تكتسب شعبية كبيرة بين الأطفال خلال فترة قصيرة منذ أن تم إطلاقها فى عام 2009 بواسطة شركة Mojang، وذلك لأن لعبة ماين كرافت تفتح الكثير من الأفاق أمام الأطفال وتساعد فى تنمية مهاراتهم لبناء عالم افتراضي خاص بهم من خلال استخدام المكعبات فى بناء نازل وقصور وإنشاء مزارع وتربية الحيوانات وتوفير كافة الأدوات الخاصة بالزراعة وكذلك بعض الأسلحة لاستخدامها فى محاربة الأشرار والبقاء على قيد الحياة قدر الإمكان.

ويبحث الكثير من المستخدمين على طريقة تحميل لعبة ماين كرافت بعد أن تم إصدار التحديث الجديد لها للاستمتاع بالإضافات المميزة الموجودة به، لذلك سنتعرف على كيفية تحميل لعبة ماين كرافت 2022 على أجهزة الأندرويد والأيفون للحصول على التحديث الأخير فى دقائق محدودة.

طريقة تحميل لعبة ماين كرافت للأندرويد والأيفون 2022

أعلنت شركة Mojango مؤخرا عن إصدار حديث من لعبة ماين كرافت حيث تحرص الشركة دائما على العمل على تحديث اللعبة بشكل مستمر لأضافات العديد من المميزات لجعل اللعبة أكثر إثارة ومتعة، ويمكن تحميل ماين كرافت 2022 للأندرويد والأيفون من خلال اتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى متجر جوجل بلاى للأندرويد، أو آبل ستور للأيفون.

كتابة اسم اللعبة Minecraft فى محرك البحث.

ستظهر الصفحة الرسمية للعبة ماين كرافت.

اضغط على كلمة “تثبيت”.

انتظر قليلا حتى يتم اكتمال التحميل ونزول اللعبة على هاتفك.

الآن يمكنك الدخول إلى اللعبة والاستمتاع بعالم ملئ بالمغامرة.

الإضافات المميزة فى التحديث الجديد 1.18

إضافة العديد من المناطق الجبلية الجديدة مثل:

مرج الجبل Mountain Meadow

وهى جبال منخفضة تحتوى على أشجار التوت ويطلق عليها موطن الأزهار.

المنحدرات الثلجية Snowy Slopes لا تحتوى هذه المنطقة على أشجار ولكن تنتشر بها الماعز الصغيرة.

بساتين الجبال Mountains Grove هى مناطق جبلية مليئة بالثلوج وينتشر بها الدب القطبي والأرانب.

من خلال استقبال التحديث الجديد أو طريقة تنزيل لعبة ماين كرافت للمرة الأولى سوف تجد كافة الإضافات الجديدة والموجودة حاليا ضمن التحديثات الجديدة 2022.