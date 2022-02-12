نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 600 كوينز كيف تحصل على كوينز في PES 2021 مجانا وطريقة الحصول على أيكون مومنت مضمون في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيف تحصل على كوينز في PES 2021 ، في تحديث هذا الأسبوع سوف نعرفك كيفية الحصول علي كوينز في بيس 2021 مجانا بطريقة مجربة وأمنة من داخل نظام لعبة كونامي. وكيفية أستخدام الكوينز في الحصول على أفضل أيكون مومنت معروض داخل لعبة إي فوتبول بيس 2021 موبايل. حيث يتم أستخدام الكوينز في الحصول على العديد من الخدمات داخل اللعبة من لاعبين ومدربين. وخطط لعب يمكن المنافسة من خلالها على ترتيب نتقدم وسحق جميع المنافسين لك بسهولة. واليوم سوف نستعرض لكم بالخطوات التفصيلية طريقة شحن كوينز PES 2021 Mobile مجانا ومدفوع فتابعوا معي من خلال موقعكم المفضل (ثقفني).

كيف تحصل على كوينز في PES 2021 مجانا هذا الأسبوع

أطلقت كونامي تحديثا منذ يومين بحجم 116 ميجا بايت. وتم إيقاف الدخول على اللعبة مؤقتا حين الأنتهاء من التطوير. وهناك طريقة مجانية يمكن الحصول علي كوينز في بيس 2021 مجانا. عن طريق تسجيل الدخول اليومي حيث يتم الحصول على أقل شئ 600 كوينز مجانية شهريا وتابع تلك الخطوات التالية للحصول عليها.

أولا يجب تنزيل لعبة إي فوتبول بيس 2021 موبايل على الجوال. وفي حالة وجودها تخطى هذه الخطوة.

موبايل على الجوال. وفي حالة وجودها تخطى هذه الخطوة. يجب فتح اللعبة من يوم الاثنين.

وبعد تخطي الصفحة الرئيسية هناك خيارين يظهرون على الشاشة أيقونة يسارية تحمل هدايا gp. وأيقونة يمنى تحمل هدايا كوينز مجانية.

كذلك يجب خيار أيقونة الكوينز المجانية للحصول على شحن كوينز PES 2021 Mobile بشكل يومي.

بشكل يومي. بعد خيار الكوينز سيتم نزول كوينز مجانية يوميا في رصيدك بإجمالي أسبوعيا 100 كوينز و400 شهريا.

كما يجب لعب المنافسات التي تحددها اللعبة والفوز بها للحصول على الكوينز المجانية الإضافية. كما هناك أيقونة منافسات CAMPAIN. يمكن اللعب من خلالها والفوز بالكوينز المجانية أيضا.

الحصول على أيكون مومنت بعد الحصول علي كوينز في بيس 2021

بعد معرفة كيف تحصل على كوينز في PES 2021 سوف نعرفكم أيضا كيفية شراء أيكون مومنت بـ 100 كوينز فقط. حيث أحداث هذا الأسبوع من الأيكون مومنت تتضمن أساطير ميلان الإيطالي. المدافع نيستا وخط وسط هجومي رونالدينيو. حيث من خلال الخطوات التالية يمكن الحصول عليهما بطريقة مجربة.

أولا يجب شحن كوينز PES 2021 Mobile .

. ثم الدخول على أيقونة أيكون مومنت هذا الأسبوع.

الضغط على اللاعب نيستا ومراجعة حالته داخل اللعبة.

ثم الدخول على رونالدينيو ومراجعة حالته هي الأأخرى.

كذلك الدخول على اللاعب ريكارد ومراجعة حالته.

ثم الخروج مرة أخرى للأيقونة في لعبة إي فوتبول بيس 2021 والدخول على كل لاعب على حده بدون مراجعة حالته.

والدخول على كل لاعب على حده بدون مراجعة حالته. كذلك الخروج والنقر على SIGN لبضع ثوان. والآن لقد تم الحصول على أيكون مومنت نيستا أو رونالدينيو بنجاح. وأهم شئ هو الحصول علي كوينز في بيس 2021 مجانا قبل الدخول على أيكون مومنت.

والآن لقد أستعرضنا لكم كيف تحصل على كوينز في PES 2021 مجانا. كما أستعرضنا لكم الحصول على أفضل أيكون مومنت بكوينز بسيطة من حسابك وذلك بعد شحن كوينز PES 2021 Mobile مجانا. نتمنى لكم الحصول على الكوينز بسلاسة كما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.