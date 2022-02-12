نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تاريخ جلاكسي نوت من سامسونج Galaxy Note Series، جولة عبر إصدارات السلسلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة دائما ما كان يمثل لنا شهرا أغسطس وسبتمبر من الأشهر المهمة، حيث عودتنا شركة سامسونج على الإطلاق الكبير لسلسلة جلاكسي نوت Galaxy Note Series، واستمر هذا الوضع بداية من عام 2011، حتى جاءت لنا سامسونج بقرارها الصادم في عام 2021، حيث أعلنت توقفها عن إصدار المزيد من تلك السلسلة، وقامت الشركة بتوجيه اهتمامها إلى سلسلة الهواتف القابلة للثني. وهذا ما جعلنا نحن محبي سلسلة جلاكسي نوت نشعر بالإحباط، ولذلك توجد العديد من الأسئلة بحاجة للإجابة، وهذا ما سنفعله، ولكن في مقال آخر منفصل، أما الآن دعونا نأخذكم في جولة عبر تاريخ جلاكسي نوت من سامسونج، بداية من أول إصدار منذ عام 2011 حتى آخر إصدار من السلسلة في عام 2020.

الظهور للتاريخ، أول جوال جلاكسي نوت من سامسونج

نعود بالزمن للخلف حتى عام 2007، حيث كان مواعد إطلاق أول هاتف أيفون iPhone ، من شركة أبل Apple، واعتمد وقتها ستيف جوبز، أبعاد الشاشة المناسبة للجوال 3.5 إنش، على أنها الحجم المناسب لشاشات الجوالات، وأكد أنه لا أحد سيقبل على شراء أي جوال بحجم شاشة أكبر.

وعلى سبيل المنافسة، قامت سامسونج بعدها في عام 2011، بإطلاق أول جيل من سلسلة جلاكسي نوت Galaxy Note Series، والذي جاء بشكل وحجم مختلف عن العادات وقتها، وجاء بشاشة تصل إلى 5.3 إنش، وهذا أمر غير معتاد تماما، بذلك ضربت سامسونج بتصريحات ستيف جوبز عرض الحائط. ولم تتوقف سامسونج عند هذا الحد، بل قامت بإطلاق قلم S-Pen مدمج بالجوال، ذلك الذي اشتهرت وتميزت به تلك السلسلة.

حقق الهاتف الأول من سلسلة جلاكسي نوت نجاحا كبيرا، وقابلته شركة أبل باستياء كبير، ليس فقط لهذا النجاح والرواج، بل لأن فكرته منافية تماما لأفكار وقواعد أبل Apple، وتمكنت سامسونج Samsung من بيع أكثر من 10 مليون جوال، وانتشرت الكتابات وقتها “ستيف جوبز على خطأ”، ونشأت علاقة حب كبيرة بين المستخدمين والجوالات ذات الشاشة الكبيرة، ومن هنا كانت بداية ما يُعرف بالـ “فابلت” Phablet، أي الجوالات ذات الشاشة الكبيرة.

المواصفات

سنلقي الضوء على بعض المزايا الرئيسية للنسخة الأولى من سلسلة جالاكسي نوت Galaxy Note Series، يأتي الهاتف بشاشة أموليد كبيرة تصل إلى 5.3 إنش وبدقة 1280 * 800 بيكسل، ويدعم الجيل الأول من القلم S-Pen، والذي أصبح العلامة الرئيسية لسلسلة النوت من سامسونج.

ويأتي الهاتف بمعالج إكزينوس 4210 – Exynos 4210، أو سنابدراجون اس 3 – Snapdragon S3 chip من كوالكوم، وذلك حسب السوق الذي يُباع فيه الهاتف. كما يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية ذات سعة واحد جيجابايت، وبخيارين لمساحة التخزين 16/32 جيجابايت، ويدعم إضافة كروت الذاكرة.

الكاميرا: الخلفية تصل لدقة 8 ميجا بيكسيل وتدعم تصوير الفيديو حتى 1080p، بينما الأمامية بدقة 2 ميجا بيكسيل.

الشبكات: يدعم شبكات الجيل الثالث، كما تدعم نسخ 2012 شبكات الجيل الرابع.

نظام التشغيل: أندرويد 2.3 (Gingerbread)، وقابل للترقية حتى أندرويد 4.1 (JellyBean)، مع واجهة سامسونج TouchWiz UI.

البطارية ذات سعة تصل إلى 2500 ميللي أمبير.

ويُعد هاتف جلاكسي نوت هو شرارة البداية، لبدء شركات الهواتف صنع هواتف ذات شاشة كبيرة، كما أنه أعاد فكرة القلم، مما جعله الجوال الرائد في تلك الفترة.

جلاكسي نوت 2، قفزة في عالم الجوالات

تم الإعلان عنه في شهر أغسطس لعام 2012

بعد النجاح الساحق للجيل الأول من سلسلة النوت، ازدادت ثقة سامسونج بشكل غير مسبوق، وزادت اهتمامها بالتطوير السلسلة وإضافة التحسينات، فقامت بإطلاق هاتفها الجديد، جلاكسي نوت 2 – Galaxy Note 2، وتميز ذلك الإصدار بالعديد من التحسينات والمزايا الجديدة، فجاءت الشاشة بحجم 5.5 إنش، والجيل الثاني من القلم S-Pen، الذي تم تحسينه كثيرا عن أخيه الأسبق. وحدث ما هو مُتوقع، لاقى إعجاب المستخدمين، وبدأت شعبية الشركة تزداد كثيرا، فتمكنت سامسونج من بيع 5 مليون وحدة في الشهرين الأولين فقط، بينما باعت أكثر من 30 مليون جوال جلاكسي نوت 2 على مدار الوقت.

المواصفات

الشاشة بمقاس 5.5 إنش من نوع سوبر أموليد، بأبعاد 1280 * 720 بيكسيل.

وحدة المعالجة: يأتي بخيارين مختلفين حسب المنطقة، سامسونج إكزينوس 4412، أو كوالكوم سنابدراجون 600.

التخزين / الذاكرة العشوائية: يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية ذات سعة 2 جيجابايت من نوع (LPDDR2)، مع عدة خيارات للتخزين الداخلي 16/32/64 جيجابايت، مع دعم إضافة كروت الذاكرة.

الكاميرا: الخلفية تأتي بدقة 8 ميجا بيكسيل، وتصوير الفيديو حتى 1080p، والأمامية بدقة 1.9 ميجا بيكسيل، والفيديو حتى 720p، وبتقنية التصوير البطيء بمعدل 120 إطار في الثانية.

نظام التشغيل: أندرويد 4.1.1 (Jellybean) وقابل للترقية حتى أندرويد 4.4.2 (KitKat)، وبواجهة سامسونج TouchWiz UI.

البطارية تأتي بسعة 3100 ميللي أمبير.

بقيام سامسونج بتحسين أداء القلم في جوال جلاكسي نوت 2 – Galaxy Note 2 عن الجيل الأول، لاقى الجوال رواجا كبيرا بين المستخدمين، وتم اعتباره من أفضل الهواتف في تلك الفترة.

جلاكسي نوت 3، التصميم الأمثل

بحلول عام 2013، كانت سلسلة جلاكسي نوت قد احتلت مكانها وسط المنتجات المتميزة والفاخرة، وهذا ما كانت تؤول إليه رغبة سامسونج، وعلاوة على ذلك اهتمت سامسونج بتصميم هاتف سامسونج جلاكسي نوت 3 – Galaxy Note 3، فعملت على تصميمه وإبرازه بمظهر فاخر، باستخدام خامات من البلاستيك ذو ملمس الجلد الطبيعي، كما جاء الهاتف نحيفا عن نسخة الجيل الثاني من السلسلة، ويقدم شاشة أكبر تصل إلى 5.7 إنش.

ولم تتوقف سامسونج عند هذا الحد، بل قامت بالاستعانة بشاشات تصل دقتها إلى FHD. كما أنه يُعد الهاتف الأول الذي يدعم USB 3.0، كما قدم الهاتف بعض الميزات الاستثنائية، مثل التحكم ببعض وظائف الهاتف عن طريق إيماءات اليد في الهواء، ولديه مستشعر مخصص لهذه الوظيفة.

المواصفات

الشاشة: سوبر أموليد بمقاس 5.7 إنش، بتقنية الFHD.

وحدة المعالجة: يأتي بخيارين مختلفين حسب المنطقة، سامسونج إكزينوس 5420، أو كوالكوم سنابدراجون 800.

التخزين / الذاكرة العشوائية: يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية ذات سعة 3 جيجابايت من نوع (LPDDR3)، مع عدة خيارات للتخزين الداخلي 16/32/64 جيجابايت، مع دعم إضافة كروت الذاكرة.

الكاميرا: الخلفية تأتي بدقة 8 ميجا بيكسيل، وتصوير الفيديو حتى 1080p، والأمامية بدقة 1.9 ميجا بيكسيل، والفيديو حتى 720p، وبتقنية التصوير البطيء بمعدل 120 إطار في الثانية.

نظام التشغيل: أندرويد 4.3 (Jellybean) وقابل للترقية حتى أندرويد 5 (Lollipop)، وبواجهة سامسونج TouchWiz NatureUX 2.5.

البطارية تأتي بسعة 3200 ميللي أمبير.

كالمعتاد، لاقى الهاتف رواجا بين عموم المستخدمين؛ نظرا للتحديثات والاضافات الكبيرة عن الجيل السابق منه، ولكن واجه الهاتف بعض المشاكل في الجودة، في زر الصفحة الرئيسية الذي يصبح خفيفا بمرور الوقت. وجدير بالذكر أنه وصلت مبيعات الهاتف إلى 10 مليون وحدة بيعت في أول شهرين من الإطلاق.

جلاكسي نوت 3 نيو، تجربة القلم متاحة للجميع

تم الإعلان في فبراير 2014.

بعد الضجة التي حدثت جراء إطلاق سلسلة هواتف جلاكسي نوت، ازداد فضول الجميع لتجربة تلك الهواتف، ولهذا قامت سامسونج بإطلاق جلاكسي نوت 3 نيو – Galaxy Note 3 Neo، بسعر أرخص من هواتف السلسلة، وذلك ليتناسب مع الجميع، ويتمكنوا من شرائه وتجربته. وجاء تصميم الهاتف مشابه لتصميم الشقيق الأكبر جلاكسي نوت 3 – Galaxy Note 3، ولكن بشاشة أصغر قليلا وذات دقة أقل. في الحقيقة لم يقدم الهاتف نجاحا كبيرا مثل شقيقه الأكبر جلاكسي نوت 3 والأغلى منه، ولكنه أصبح عرضا جذابا لمن لا يرغبون في دفع الكثير من المال، وهذا كان مراد الشركة منذ البداية.

المواصفات

الشاشة: سوبر أموليد بمقاس 5.5 إنش، بتقنية الHD.

وحدة المعالجة: يأتي بخيارين مختلفين حسب المنطقة، سامسونج إكزينوس 5260، أو كوالكوم سنابدراجون 400.

التخزين / الذاكرة العشوائية: يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية ذات سعة 2 جيجابايت من نوع (LPDDR3)، مع عدة خيارات للتخزين الداخلي 16/32 جيجابايت، مع دعم إضافة كروت الذاكرة.

الكاميرا: الخلفية تأتي بدقة 8 ميجا بيكسيل، وتصوير الفيديو حتى 1080p، والأمامية بدقة 2 ميجا بيكسيل.

نظام التشغيل: أندرويد 4.3 (Jellybean) وقابل للترقية حتى أندرويد 5.1.1 (Lollipop)، وبواجهة سامسونج TouchWiz NatureUX 2.5.

البطارية تأتي بسعة 3100 ميللي أمبير.

جلاكسي نوت 4، تجربة تصوير مختلفة

تم الإعلان عنه في سبتمبر 2014.

ترقب التقنيين إصدار هاتف جلاكسي نوت 4، وانتشرت الأخبار والتسريبات عن الجوال، وكانوا ينتظرون تغييرا كبيرا في الهاتف عن شقيقه الأسبق جلاكسي نوت 3. ولكن جاء حجم الشاشة ولغة التصميم -على سبيل المثال- مشابه لجوال جلاكسي نوت 3. على الرغم من ذلك أصبح هاتف جلاكسي نوت 4 – Galaxy Note 4 ذو شعبية كبيرة جدا، وتمكنت سامسونج من بيع أكثر من 5 مليون نسخة منه في الشهر الأول فقط. ولكن فيما بعد كانت أرقام المبيعات النهائية أقل قليلا من مبيعات جلاكسي نوت 3. وكان جلاكسي نوت 4 أول هاتف في السلسلة يدعم تسجيل الفيديو بجودة 4K، وأيضا يقدم شاشة بدقة تصل إلى 2K.

المواصفات

الشاشة: سوبر أموليد بمقاس 5.7 إنش، بجودة QHD.

وحدة المعالجة: يأتي بخيارين مختلفين حسب المنطقة، سامسونج إكزينوس 7 5433، أو كوالكوم سنابدراجون 805.

التخزين / الذاكرة العشوائية: يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية ذات سعة 3 جيجابايت من نوع (LPDDR3)، مع عدة خيارات للتخزين الداخلي 32/64 جيجابايت، مع دعم إضافة كروت الذاكرة.

الكاميرا الخلفية تأتي بدقة 16 ميجا بيكسيل، وتدعم التركيز التلقائي والتثبيت البصري، وتصوير الفيديو حتى 4K.

الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 3.7 ميجا بيكسيل، وتصوير فيديو 1440p.

نظام التشغيل: أندرويد 4.4.4 (KitKat) وقابل للترقية حتى أندرويد 6.0.1 (Marshmallow).

البطارية تأتي بسعة 3220 ميللي أمبير، وبسرعة شحن 15 وات.

تميز هاتف جلاكسي نوت 4، بتحديثات كبيرة وميزات مهمة في التصوير، وبالأخص في تصوير الفيديو، فهو من أول هاتف من السلسلة يدعم تسجيل الفيديو بدقة 4K، كما أنه أول هاتف يدعم فتح الشاشة ببصمة الإصبع المدمجة في زر الصفحة الرئيسية.

جلاكسي نوت إيدج، تصميم من المستقبل

تم الإعلان عنه في سبتمبر 2014.

لم تكتفِ سامسونج بالإعلان عن الجوال الرئيسي في مؤتمرها، بل كشفت الستار عن النسخة الخاصة جلاكسي نوت إيدج – Galaxy Note Edge، وجاءت التسمية نظرا لتصميم الشاشة المنحنية من إحدى طرفي الجوال، وهو ما يُعتبر تجربة شجاعة من سامسونج. وجاء الهاتف بالكامل بنفس عتاد الجوال الرئيسي للمؤتمر جلاكسي نوت 4، ولكن بشاشة مختلفة، منحنية من الطرف الأيمن للجوال كما موضح بالصور، واستغلت سامسونج ذلك الانحناء كشاشة إضافية، تم استخدامها لعرض الاختصارات، والإشعارات وبعض الاستخدامات الأخرى، وكان ذلك الانحناء هو العلامة المميزة والمعروف بها الهاتف.

المواصفات

الشاشة: منحنية، سوبر أموليد بمقاس 5.6 إنش، بجودة QHD.

وحدة المعالجة: يأتي بخيارين مختلفين حسب المنطقة، سامسونج إكزينوس 7 5433، أو كوالكوم سنابدراجون 805.

التخزين / الذاكرة العشوائية: يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية ذات سعة 3 جيجابايت من نوع (LPDDR3)، مع عدة خيارات للتخزين الداخلي 32/64 جيجابايت، مع دعم إضافة كروت الذاكرة.

الكاميرا الخلفية تأتي بدقة 16 ميجا بيكسيل، وتدعم التركيز التلقائي والتثبيت البصري، وتصوير الفيديو حتى 4K.

الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 3.7 ميجا بيكسيل، وتصوير فيديو 1440p.

نظام التشغيل: أندرويد 4.4.4 (KitKat) وقابل للترقية حتى أندرويد 6.0.1 (Marshmallow).

البطارية تأتي بسعة 3000 ميللي أمبير، وبسرعة شحن 15 وات.

جلاكسي نوت 5، تحت عنوان المتانة والصلابة

تم الإعلان عنه في أغسطس 2015.

بعد نجاح جوال جلاكسي نوت 4، أخذت سامسونج تفكر في بعض التغييرات الجزرية على سلسلة جلاكسي نوت، وذلك لترتقي بمستوى المنافسة، وتقدم عتاد أقوى في تصميم عصري، وهذا ما حدث تماما مع جوال جلاكسي نوت 5، حيث أزالت سامسونج إمكانية إضافة كروت الذاكرة، وكذلك أصبحت البطارية غير قابلة للإزالة، مما جعل عتاد الجهاز يبدو كقطعة واحدة متماسكة وصلبة، حيث لا يوجد غطاء للظهر قابل للإزالة.

وعلى الرغم من تلك التغييرات المثيرة للجدل، إلا أن الهاتف تلقى تقييمات إيجابية ورواجا بين المستخدمين، واهتمت تلك التقييمات بالعتاد القوي للجوال، وكذلك التحديثات والإضافات للكاميرا، والأداء بشكل عام في الجوال. كما أنه قامت سامسونج بتحديث واجهة المستخدم، لتصبح ذات تصميم عصري، وأفضل في الاستخدام، وتم تغيير اسم الواجهة من TouchWiz UI، إلى Samsung Experience 8.0.

المواصفات

الشاشة: منحنية، سوبر أموليد بمقاس 5.7 إنش، بجودة QHD.

وحدة المعالجة: سامسونج إكزينوس 7 7420

التخزين / الذاكرة العشوائية: يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية ذات سعة 4 جيجابايت من نوع (LPDDR4)، مع عدة خيارات للتخزين الداخلي 32/64 جيجابايت من نوع UFS 2.0.

الكاميرا الخلفية تأتي بدقة 16 ميجا بيكسيل، وتدعم التركيز التلقائي والتثبيت البصري، وتصوير الفيديو حتى 4K.

الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 5 ميجا بيكسيل.

نظام التشغيل: أندرويد 5.1.1 (Lollipop) وقابل للترقية حتى أندرويد 7 (Nougat)، وبواجهة Samsung Experience 8.0.

البطارية تأتي بسعة 3000 ميللي أمبير.

عُرف جلاكسي نوت 5 كأول جوال في السلسلة، لا يدعم إمكانية زيادة المساحة بإضافة كروت الذاكرة، وكذلك بعدم إمكانية إزالة البطارية, على الرغم من ذلك، تمكن الهاتف من التصدر في قائمة الهواتف الرائجة لعام 2016.

جلاكسي نوت 7، القنبلة المحمولة

تم الإعلان عنه في أغسطس 2016.

منذ بداية إطلاق سلسلة النوت من سامسونج، كانت هناك السلسلة الرائدة جلاكسي اس – Galaxy S، وتم إطلاقه في شهر فبراير – مارس من العام ، وبعدها تطلق سامسونج النوت في شهر أغسطس – سبتمبر، وبلغة تصميم مشابهة لسلسلة Galaxy S، ونظرا لفرق التسمية بين السلسلتين، نتيجة صدور سلسلة Galaxy S، قبل سلسلة جلاكسي نوت بعام، لجأت سامسونج إلى تخطي إصدار جلاكسي نوت 6، وقامت بتسمية الإصدار لعام 2016 بجلاكسي نوت 7، ليتوافق مع جوال Galaxy S7 الصادر في فبراير من نفس العام.

انهالت العديد من التعليقات بشأن الغاء دعم الذاكرة الإضافية في جوال جلاكسي نوت 5، فاستجابت سامسونج لمطالب المستخدمين، وأعادت مدخل كروت الذاكرة لجوال جلاكسي نوت 7. واستمرت الشركة على جعل البطاريات غير قابلة للإزالة، فتمكنت من صنع الجوال مقاوما للماء والأتربة بمعمارية IP68. كما أنه من أوائل الجوالات في دعم مستشعر حدقية العين Iris Scanner، لزيادة حماية قفل الشاشة.

وعلى عادة سامسونج، تقوم بتحديثات كبيرة على التصميم والأداء. أتى جوال جلاكسي نوت 7 بتصميم فريد، ومزايا رائعة، وكذلك نظام تشغيل سلس. إلا أن هذا الحال لم يستمر طويلا؛ بعد عدة مشاكل بالبطارية تؤدي لانفجارها، اضطرت سامسونج إلى سحب الجوال من جميع الأسواق. وتم منع بيع الجوال نهائيا بالأسواق.

وبعدها قامت الشركة بإطلاق الجوال تحت مسمى Galaxy Note 7 FE، وذلك بعد إصلاح المشاكل بالبطارية وتصغيرها، تفاديا لأي مشكلة، ولكن هيهات فقد حدثت الكارثة التي هزت سمعة الشركة في سوق الهواتف الذكية.

المواصفات

الشاشة: سوبر أموليد بمقاس 5.7 إنش، بجودة QHD.

وحدة المعالجة: يأتي بخيارين مختلفين حسب المنطقة، سامسونج إكزينوس 8890، أو كوالكوم سنابدراجون 820.

التخزين / الذاكرة العشوائية: يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية ذات سعة 4 جيجابايت من نوع (LPDDR4)، المساحة الداخلية 64 جيجابايت من نوع UFS 2.0.

الكاميرا الخلفية تأتي بدقة 12 ميجا بيكسيل، وتدعم التركيز التلقائي والتثبيت البصري، وتصوير الفيديو حتى 4K.

الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 5 ميجا بيكسيل، مع عدسة ذات زاوية واسعة.

نظام التشغيل: أندرويد 6.0.1 (Marshmallow) وقابل للترقية حتى أندرويد 7 (Nougat)، وبواجهة Samsung Experience 8.1.

البطارية تأتي بسعة 3500 ميللي أمبير للنسخة الأساسية، و3000 ميللي أمبير لنسخة FE.

ولتلك الأخطاء التي حدثت، اشتهر الجوال وسط المستخدمين بمُسمى “القنبلة” على سبيل الفكاهة، وعلى الرغم من تلك الأخطاء، إلا أن الجوال يُعد الأول من سلسلة النوت، والذي يدعم منفذ توصيل من نوع سي USB Type-C، وكذلك أيضا الأخير في السلسلة الذي يأتي مع زر الصفحة الرئيسية في حافة الجوال.

جلاكسي نوت 8، العودة للسباق

تم الإعلان عنه في أغسطس 2017.

بعد الإخفاق الذي واجهته سامسونج مع جوال جلاكسي نوت 7، كان لديها الكثير من التحديات لإطلاق جوالها الجديد جلاكسي نوت 8، وصراحة كان إطلاق هذا الجوال كعودة الفهد المتأخر في سباق، إلى مقدمة هذا السباق، فحقق جوال جلاكسي نوت 8 نجاحا باهرا. بخلاف التصميم المتميز، والعتاد القوي، قدمت سامسونج لأول مرة في تلك السلسلة كاميرا مزدوجة، والعديد من الابتكارات الجديدة، ويدعم Samsung DeX.

ولا بد أن نشيد بأداء سامسونج، فعلى الرغم من الضغوط، وردود الأفعال السيئة والتي كان سببها فشل جوال جلاكسي نوت 7، إلا أن جوال جلاكسي نوت 8 جاء وتخطى كل تلك الصعاب، وحقق نجاحا صعبا.

المواصفات

الشاشة: سوبر أموليد بمقاس 6.3 إنش، بجودة QHD+.

وحدة المعالجة: يأتي بخيارين مختلفين حسب المنطقة، سامسونج إكزينوس 8895، أو كوالكوم سنابدراجون 835.

التخزين / الذاكرة العشوائية: يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية ذات سعة 6 جيجابايت من نوع (LPDDR4X)، المساحة الداخلية 64/128/256 جيجابايت من نوع UFS 2.0، ويدعم إضافة كارت ذاكرة خارجي.

الكاميرا الخلفية ثنائية، الأولى تأتي بدقة 12 ميجا بيكسيل، وتدعم التثبيت البصري، وتصوير الفيديو حتى 4K، والثانية للتقريب وتأتي بدقة 12 ميجا بيكسيل، وتدعم التثبيت البصري، وتصوير الفيديو حتى 4K.

الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 8 ميجا بيكسيل، مع عدسة ذات زاوية واسعة.

نظام التشغيل: أندرويد 7.1.1 (Nougat) وقابل للترقية حتى أندرويد 9 (Pie)، وبواجهة Samsung Experience 8.5، ويتم ترقيتها إلى واجهة OneUI 1.0.

البطارية تأتي بسعة 3300 ميللي أمبير.

ويُعد هذا الجوال علامة مميزة للكاميرا الثنائية، حيث إنه أول جوال في السلسلة يدعم كاميرتين خلفيتين. وكالعادة في هذه السلسلة قوة العتاد، والتصميم المتميز، ومقاومته للماء والغبار بمعيارية IP68. وواجه الجوال بعض الانتقادات لنقل مستشعر البصمة للخلف.

جلاكسي نوت 9، الحفاظ على الصدارة

تم الإعلان عنه في أغسطس 2018.

أخيرا أكثر من عام على إخفاق جلاكسي نوت 7، وجاء بعدها جوال جلاكسي نوت 8، ليرفع آمال وطموحات محبي سامسونج، وعادت الشعبية مرة أخرى لسلسلة جلاكسي نوت، ونظرا للنجاح الذي حققه جوال جلاكسي نوت 8، اهتمت سامسونج عام 2018 في إضافة التحسينات على التصميم والأداء ليكون التغير تدريجي من جوال جلاكسي نوت 8، فيظهر الشقيق الجديد للعائلة جلاكسي نوت 9، مع اختلافات بسيطة عن شقيقه الأقدم جلاكسي نوت 8.

المواصفات

الشاشة: سوبر أموليد بمقاس 6.4 إنش، بجودة QHD+.

وحدة المعالجة: يأتي بخيارين مختلفين حسب المنطقة، سامسونج إكزينوس 9810، أو كوالكوم سنابدراجون 845.

التخزين / الذاكرة العشوائية: يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية ذات سعة 6/8 جيجابايت من نوع (LPDDR4X)، المساحة الداخلية 128/256 جيجابايت من نوع UFS 2.1، ويدعم إضافة كارت ذاكرة خارجي.

الكاميرا الخلفية ثنائية، الأولى تأتي بدقة 12 ميجا بيكسيل، وتدعم التثبيت البصري، وتصوير الفيديو حتى 4K، والثانية للتقريب وتأتي بدقة 12 ميجا بيكسيل، وتدعم التثبيت البصري، وتصوير الفيديو حتى 4K.

الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 8 ميجا بيكسيل، مع عدسة ذات زاوية واسعة.

نظام التشغيل: أندرويد 8.1 (Oreo) وقابل للترقية حتى أندرويد 10، وبواجهة Samsung Experience 9.5، ويتم ترقيتها إلى واجهة OneUI 2.5.

البطارية تأتي بسعة 4000 ميللي أمبير.

جلاكسي نوت 10 وجلاكسي نوت 10 بلس، صنع خصيصا لك

تم الإعلان في أغسطس 2019

مع ازدياد عدد المستخدمين لهواتف الشركة، تجد أن لكل فئة من المستخدمين احتياجات خاصة في جوالاتهم، والبعض لا يحتاج لكل تلك المزايا الموجودة، ولذلك وجدت سامسونج أنه من الأفضل إطلاق نسختين من الهاتف، ليجد كل مستخدم ما يلائمه، وفي أغسطس 2019 قامت سامسونج لأول مرة بإطلاق نسختين من الهاتف في نفس اليوم، الأول جلاكسي نوت 10 العادي – Galaxy Note 10، والثاني الشقيق الأكبر والأغلى جلاكسي نوت 10 بلس – Galaxy Note 10+.

ولأول مرة على مدار سلسلة جلاكسي نوت، تقوم الشركة بإزالة مدخل السماعات 3.5 مم من النسختين. وكذلك الكاميرات حصلت على تغييرات ملحوظة في سلسلة جلاكسي نوت 10، لتكون ذات كاميرا رباعية، بدلا من الثنائية في جلاكسي نوت 9.

مواصفات جلاكسي نوت 10 – Galaxy Note 10

الشاشة: ديناميك أموليد بمقاس 6.3 إنش، بتصميم Infinity O، 2400 * 1080 بيكسيل، وتدعم الـ HDR10+.

وحدة المعالجة: يأتي بخيارين مختلفين حسب المنطقة، سامسونج إكزينوس9 – 9825، أو كوالكوم سنابدراجون 855.

التخزين / الذاكرة العشوائية: يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية ذات سعة 8/12 جيجابايت، المساحة الداخلية 256 جيجابايت من نوع UFS 3.0، ويدعم إضافة كارت ذاكرة خارجي.

الكاميرا الخلفية: الأولى رئيسية بدقة 12 ميجا بيكسيل مع مثبت بصري. الثانية للتقريب البصري بدقة 12 ميجا بيكسيل، مع مثبت بصري. الثالثة بفتحة عدسة واسعة، بدقة 16 ميجا بيكسيل.

الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 10 ميجا بيكسيل.

نظام التشغيل: أندرويد 9 (Pie) وقابل للترقية حتى أندرويد 11، وبواجهة OneUI 3.0.

البطارية تأتي بسعة 3500 ميللي أمبير.

مواصفات جلاكسي نوت 10 بلس – Galaxy Note 10+

الشاشة: ديناميك أموليد بمقاس 6.3 إنش، بتصميم Infinity O، 3040 * 1440 بيكسيل، وتدعم الـ HDR10+.

وحدة المعالجة: يأتي بخيارين مختلفين حسب المنطقة، سامسونج إكزينوس9 – 9825، أو كوالكوم سنابدراجون 855.

التخزين / الذاكرة العشوائية: يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية ذات سعة 12 جيجابايت، المساحة الداخلية 256/512 جيجابايت من نوع UFS 3.0، ويدعم إضافة كارت ذاكرة خارجي.

الكاميرا الخلفية: الأولى رئيسية بدقة 12 ميجا بيكسيل مع مثبت بصري. الثانية للتقريب البصري بدقة 12 ميجا بيكسيل، مع مثبت بصري. الثالثة بفتحة عدسة واسعة، بدقة 16 ميجا بيكسيل. مستشعر العمق

الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 10 ميجا بيكسيل.

نظام التشغيل: أندرويد 9 (Pie) وقابل للترقية حتى أندرويد 11، وبواجهة OneUI 3.0.

البطارية تأتي بسعة 4500 ميللي أمبير.

وتُعد سلسلة جلاكسي نوت 10، الأولى من سامسونج والتي قدمت حلولا لشحن البطارية السريع، حيث يدعم جوال جلاكسي نوت 10 بلس سرعة شحن تصل إلى 45 وات، وهو ما يعد قفزة هائلة بعد سرعة 15 وات المستخدمة في الجيل السابق.

جلاكسي نوت 10 لايت، تجربة القلم بسعر رخيص

هنا نعود لعام 2014، بعد إطلاق سامسونج لجوالها الرائد جلاكسي نوت 3، ازداد فضول كثير من المستخدمين لتجربة جوال بشاشة كبيرة ومعه قلم، فقامت الشركة بإطلاقها لجوال جلاكسي نوت 3 نيو الاقتصادي، بسعر أرخص من النوت 3، ليكون في متناول الجميع. وبعد 6 أعوام في مطلع عام 2020، تقوم سامسونج بتكرار تلك التجربة مرة أخرى، وأطلقت هاتفها جلاكسي نوت 10 لايت، بسعر أرخص، ليصبح في متناول الكثير من المستخدمين، الذين يرغبون بتلك التجربة المتميزة، مع عودة لمدخل السماعات 3.5 مم.

مواصفات جلاكسي نوت 10 لايت

الشاشة: ديناميك أموليد بمقاس 6.3 إنش، بتصميم Infinity O، 2400 * 1080 بيكسيل، وتدعم الـ HDR10+.

وحدة المعالجة: يأتي بخيارين مختلفين حسب المنطقة، سامسونج إكزينوس9 – 9810.

التخزين / الذاكرة العشوائية: يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية ذات سعة 6/8 جيجابايت، المساحة الداخلية 128 جيجابايت من نوع UFS 2.1، ويدعم إضافة كارت ذاكرة خارجي.

الكاميرا الخلفية: الأولى رئيسية بدقة 12 ميجا بيكسيل مع مثبت بصري. الثانية للتقريب البصري بدقة 12 ميجا بيكسيل، مع مثبت بصري. الثالثة بفتحة عدسة واسعة، بدقة 12 ميجا بيكسيل. مستشعر العمق

الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 32 ميجا بيكسيل.

نظام التشغيل: أندرويد 10، وقابل للترقية حتى أندرويد 11، وبواجهة OneUI 3.1.

البطارية تأتي بسعة 4500 ميللي أمبير.

جلاكسي نوت 20 / نوت 20 الترا، الوصول للقمة ونهاية السباق

تم الإطلاق في أغسطس 2020

الأخير في السلسلة، جلاكسي نوت 20 وجلاكسي نوت 20 الترا. نسختين جاءت من تحديثات كبيرة في التصميم والأداء والعتاد عن الجيل السابق من جلاكسي نوت 10. وجاء النسخة الأكبر جلاكسي نوت 20 الترا بتحديث رئيسي في شاشة الجوال، حيث أصبحت بمعدل تحديث يصل إلى 120 هيرتز. بينما لم تحصل النسخة العادية جلاكسي نوت 20 على مثل هذا التحديث.

وأيضا هناك اختلافات في الكاميرات في كلا الجوالين، ويأتيان بنسخ مختلف، تدعم ال4G، وأخرى تدعم ال5G، حسب أماكن بيعهما.

مواصفات جلاكسي نوت 20 – Galaxy Note 20

الشاشة: ديناميك أموليد بمقاس 6.7 إنش، بتصميم Infinity O، 2400 * 1080 بيكسيل، وتدعم الـ HDR10+.

وحدة المعالجة: حيث يأتي بخيارين مختلفين حسب المنطقة، سامسونج إكزينوس9 – 990، أو كوالكوم سنابدراجون 865+.

التخزين / الذاكرة العشوائية: يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية ذات سعة 8/12 جيجابايت، المساحة الداخلية 128/256/512 جيجابايت من نوع UFS 3.0.

الكاميرا الخلفية: الأولى رئيسية بدقة 12 ميجا بيكسيل مع مثبت بصري. الثانية للتقريب البصري بدقة 64 ميجا بيكسيل، مع مثبت بصري. الثالثة بفتحة عدسة واسعة، بدقة 12 ميجا بيكسيل.

الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 10 ميجا بيكسيل.

نظام التشغيل: أندرويد 10 وقابل للترقية حتى أندرويد 11، وبواجهة OneUI 3.0.

البطارية تأتي بسعة 4300 ميللي أمبير.

مواصفات جلاكسي نوت 20 التر – Galaxy Note 20 Ultra

الشاشة: ديناميك أموليد بمقاس 6.9 إنش، بتصميم Infinity O، 3088 * 1080 بيكسيل، وتدعم الـ HDR10+، وبمعدل تحديث 120هيرتز.

وحدة المعالجة: يأتي بخيارين مختلفين حسب المنطقة، سامسونج إكزينوس9 – 990، أو كوالكوم سنابدراجون 865+.

التخزين / الذاكرة العشوائية: يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية ذات سعة 8/12 جيجابايت، المساحة الداخلية 128/256/512 جيجابايت من نوع UFS 3.0.

الكاميرا الخلفية: الأولى: رئيسية بدقة 108 ميجا بيكسيل مع مثبت بصري. الثانية: للتقريب البصري بدقة 12 ميجا بيكسيل، مع مثبت بصري. الثالثة: بفتحة عدسة واسعة، بدقة 12 ميجا بيكسيل. مستشعر العمق

الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 10 ميجا بيكسيل.

نظام التشغيل: أندرويد 10 وقابل للترقية حتى أندرويد 11، وبواجهة OneUI 3.0.

البطارية تأتي بسعة 4500 ميللي أمبير.

هل انتهت إصدارات سلسلة جلاكسي نوت من سامسونج؟

بعد عرضنا تاريخ جلاكسي نوت Galaxy Note Series. والحافل بالعديد من النجاحات، دعونا نجيب عن هذا السؤال الذي تردد كثيرا في الآونة الأخيرة.

بداية من إطلاق سامسونج لسلسلة جلاكسي اس 6 – Galaxy S6، أصبحت فئة الاس تمتاز بكبر الشاشة، وهذا ما جعلها مقاربة لسلسلة جلاكسي نوت، ومع التطوير المستمر حتى وصلنا لإطلاق سلسلة جلاكسي اس 20، وسلسلة جلاكسي نوت 20، أصبحنا لا نجد فروقات جوهرية بين السلسلتين، عدا قلم S-Pen، الذي يميز سلسلة جلاكسي نوت، ومن هنا جاءت فكرة سامسونج لإيقاف سلسلة جلاكسي نوت، وإضافة القلم للنسخة الأغلى من سلسلة جلاكسي اس، ليصبح لدينا أول جوال يأتي بتلك الفكرة، جوال جلاكسي اس 22 الترا.

وبهذا نستطيع أن نقول إن اسم السلسلة هو الذي توقف، ولكن السلسلة فعليا متواجدة، ولكن تحت اسم آخر. وهذا يأتي لمصلحتنا كمستخدمين. حتى تتمكن سامسونج من توفير مواردها، وتخصيصها لعمليات البحث والتطوير على منتجاتها، التي تعود علينا بالنفع نحن كمستخدمين. إذا شاركنا رأيك، كيف ترى قرار سامسونج، وهل أنت مع أم ضد هذا القرار؟!