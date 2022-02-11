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Infinix Note 11s مميزات موبايل انفينكس الجديد | المواصفات والسعر

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عمر شويل - جدة Infinix Note 11s مميزات موبايل انفينكس الجديد | المواصفات والسعر - ثقفني

Infinix Note 11s هاتف جديد آخر من هواتف شركة انفينكس ، حيث أعلنت الشركة مؤخراً عن مجموعة جديدة من أحدث الإصدارات للهواتف الذكية منها هواتف Infinix Note 11 ، Infinix Note 11s ، بالإضافة إلي النسخة الأعلي Infinix Note 11 pro. يأتي الهاتف مع بعض المميزات والتعديلات علي النسخة الأقل ، فالشاشة المدعومة تأتي مع معدل التحديث العالي 120 هيرتز. كل تلك المميزات تجعل من الهاتف منافس قوي في أسواق الهواتف الذكية في جميع أنحاء العالم.

مواصفات هاتف Infinix Note 11s :

  • ‌يتوفر الهاتف بخامات ظهر مصنوعة من البلاستيك Poly Carbonite ، مع إطار موجود حول جسم الهاتف من البلاستيك أيضاً.‌
  • الهاتف يدعم تركيب شريحتي إتصال Nano-SIM ، تتوفر كذلك مع دعم شبكات الاتصال حتي الجيل الرابع 4G.‌
  • كما يتوفر بالهاتف أيضاً مدخل خاص بكارت الميموري ، لذا يمكن زيادة سعة التخزين.‌
  • الهاتف يعمل بواجهة انفينكس الجديدة XOS 10 ، والتي تأتي بنظام تشغيل Android 11.‌
  • شاشة الهاتف تأتي بحجم 6.95 إنش من نوع IPS LCD ، تتوفر بجودة FHD+ مع دقة 1080×2460 بكسل وبمعدل كثافة بكسلات 387 بكسل لكل إنش.‌
  • كما تتوفر الشاشة بدعم معدل تحديث أعلي يصل حتي 120 هيرتز.‌
  • بالإضافة إلي أبعاد العرض 20:9 ، والتي تستغل مساحة أكبر من الهاتف لعرض محتوي أكبر والاستمتاع بها.‌
  • أما بالنسبة لأداء الهاتف ، فالهاتف يحتوي علي معالج من شركة ميديا تيك وهو Mediatek Helio G96 ، مع دقة تصنيع 12 نانو متر.‌
  • المعالج ثماني النواة يعمل بنواتين Cortex-A76 بتردد يصل إلي 2.05 جيجاهيرتز ، كذلك ستة أنوية آخري من نوع Cortex-A55 بتردد 2.0 جيجاهيرتز فقط.‌
  • بالإضافة إلي معالج Mali-G57 MC2 خاص بوحدة معالجة الرسوميات GPU بالهاتف.‌
  • الهاتف متوفر بثلاثة إصدارات مختلفة من مساحة التخزين وتأتي كالتالي : 64 جيجا مع 4 جيجا رام ، 128 جيجا مع 6 جيجا رام ، أو 128 جيجا مع 8 جيجا رام.‌
  • كذلك ذاكرة التخزين المتوفرة بالهاتف من النوع السريع UFS 2.2.

كاميرا هاتف Infinix Note 11s :

كاميرا هاتف Infinix Note 11s
كاميرات الهاتف
  • ‌كاميرا السيلفي بالهاتف تأتي بدقة 16 ميجا بكسل ، تدعم تصوير الفيديوهات بجودة FHD بمعدل 30 إطار.‌
  • كما يوجد بظهر الهاتف ثلاثة كاميرات خلفية : الأساسية منهم بدقة 50 ميجا بكسل وتأتي بفتحة عدسة F/1.6 ، أما عن الثانية فهي خاصة بالعزل بدقة 2 ميجا بكسل وفتحة عدسة F/2.4.‌
  • وأخيراً كاميرا أخيرة خاصة بالتصوير الماكرو وتأتي بدقة 2 ميجا بكسل أيضاً وبفتحة عدسة F/2.4.‌
  • الكاميرات تتميز بدعم الـHDR وتصوير الـPanorama ، كذلك بوجود فلاش ليد رباعي.‌
  • كما يدعم الهاتف أيضاً تصوير الفيديوهات بجودة 2K مع دقة 1440وبمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية.

مواصفات أخري للهاتف :

  • ‌الهاتف لا يتوفر بدعم خاصية الـNFC.‌
  • لكن يتوفر بدعم شبكات الراديو FM.‌
  • سماعات الهاتف كذلك تأتي من نوع Stereo ، توفر تجربة فريدة في جانب الأصوات.‌
  • كما تتبع الشركة الترند المنتشر بوضع البصمة في جانب الهاتف مدمجة مع زر الباور ، مع إمكانية استخدام بصمة الوجه لإلغاء قفل الهاتف.‌
  • مع دعم العديد من المستشعرات المختلفة مثل : الجيروسكوب ، البوصلة ، التقارب ، وأيضاً التسارع.‌
  • كما يحتوي الهاتف علي بطارية ليثيوم بحجم كبير يصل إلي 5000 مللي أمبير ، تدعم الشحن السريع بقدرة 33 وات.‌
  • مع وجود مدخل شحن من النوع الجديد Type C 2.0 ، يدعم خاصية OTG.‌
  • كذلك الهاتف متوفر في الأسواق بثلاثة ألوان مختلفة : الأزرق ، الرمادي ، والأخضر.
ألوان هاتف Infinix Note 11s
الألوان المتاحة للهاتف

سعر هاتف Infinix Note 11s :

  • ‌255$ للنسخة الأعلي من الهاتف 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو ما يساوي 4000 جنية مصري.
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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