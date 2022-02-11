نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شحن جواهر فري فاير free fire 2022 والحصول على الآلاف من الجواهر في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة شحن جواهر فري فاير free fire لعبه فري فاير أصبحت من أكثر الألعاب نجاحاً في السنين الأخيرة وأصبحت منافسة للعبة العالمية ببجي لأنها نفس فكرة القتال والمنافسة وفي الاسترتيجي وحققت نجاح عظيم في أقل وقت ممكن، ويبحث الكثير من اللاعبين عن طريقة للحصول على جواهر فري فاير بطق آمنة وبدون تهكير وأيضا معرفة الطرق الحديثة لشحن جواهر فري فايروالحصول على شدات كثيرة، فيوجد طرق عديدة آمنة غير طرق المدفوعة يمكن لللاعبين من خلالها شحن جواهر فري فاير بإستخدام ID الخاص باللاعب، عن طريق محرك بحث جوجل Google وإليكم طريقة شحن جواهر فري فاير 2022.

لعبة فري فاير من أحدث وأكثر اللعاب أثارة فاللعبة عبارة عن اللعبة تحتوي على خمسين لاعب ينزلون متفرقين في خريطة اللعبة بحثا عن الموارد والأسلحة لقتل الأعداء وللاحتماء والاختباء من الذين يعترضونهم وللبقاء كآخر شخص حي في الجزيرة يكون هو الفائز ويحصل الكثير من الهدايا والجوائز .

طريقة الحصول جواهر free fire



هناك العديد من الطرق للحصول على جواهر فري فاير ومنها طرق بداخل اللعبة بدون استخدام أي تطبيق أو تهكير وبدون أي طرق خداعية أو طرق مدفوعة وهي :

الحصول على الجواهر من خلال أضافه احد أصدقائك في اللعبة.

الشحن باستخدام بطاقات جوجل بلاي وفي خلال الفقرة القادمة سوف نقدم إليكم الطريقة.

هناك بعض الطرق الأخري ولكن هنا سنعرض لك طريقة استخدام التطبيق الرسمي للعبة فري فاير.

خطوات الحصول على جواهر Free fire



كيفية شحن جواهر فري فاير لعام 2022 لكي نقوم بالتالي من أجل شحن لعبة جواهر فري فاير garena free fire يجب علينا إتباع الخطوات الآتية:

أولاً نقوم باستخدام المتجر جوجل بلاي GOOGLE PLAY الموجود بهاتفك الشخصي.

عليك بتحويل المتجر إلى حساب أمريكي للاستفادة بالنقاط وتجميعها وتحويلها لأي لعبة، وسوف نخبركم بالطريقة خلال الفقرة القادمة لأننا لا نحصل على هذه النقاط إلا بعد عملية التحويل وهي عملية مهمة جداً.

نقوم بعد عملية التحويل الحساب باستخدام التطبيقات التي تمنح نقاط بعد كل عملية تحميل ، بأقوى العروض التي تظهر أمامك عند الدخول على التثبيت نقوم بالضغط على إلغاء.

نقوم بتحويل النقاط باستخدام الرصيد الخاص ببطاقة المتجر.

نقوم بفتح العروض الخاصة بجواهر فري فاير.

نقوم بالحصول على الآلاف الجواهر من خلال الرصيد الخاص بك بجوجل بلاي.

كيفيه تحويل المتجر إلى متجر أمريكي للعمل على شحن جواهر فري فاير

شحن جواهر لعبة فري فاير نالت إعجاب شديد من الجميع لذا يسعون دائما على التعرف على طريقة شحنها ، ولكن لابد من تحويل المتجر إلى أمريكي للعمل على شحنها من خلال: