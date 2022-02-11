تعرفوا على أسهل طريقة لتثبيت لعبة جراند ثيفت أوتو 5 على جهاز الكمبيوتر

مع تزايد شعبية لعبة جراند ثيفت أوتو 5 تتزايد التساؤلات عن طريقة تثبيتها وهو أمر يشغل تفكير العديد من عشاق الأكشن والإثارة، وقد استطاعت لعبة جراند ثيفت أوتو 5 أن تحصد ملايين التحميلات خلال السنوات القليلة الماضية حتى أصبحت أكثر الألعاب مبيعاً في العشر سنوات الأخيرة كما أنها استطاعت أن تكون أكثر ألعاب الأكشن مبيعاً في التاريخ، ولا أحد يخفى عليه أنها أصبحت من العلامات البارزة في عالم ألعاب الفيديو ولهذا يتسابق العديد من الأشخاص في تحميلها والبدء في تنفيذ مهامها الشيقة والممتعة وفي هذا الصدد نستعرض لكم من خلال مقال اليوم تقرير تفصيلي عن طريقة تثبيت اللعبة على أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية.

تحميل جراند ثيفت أوتو 5 على جهاز الكمبيوتر

تعد سلسلة ألعاب حرامي السيارات أو GTA أحد أشهر سلاسل ألعاب الفيديو في التاريخ، فمنذ أن انطلقت السلسلة في التسعينات وشعبيتها في تصاعد وتزايد مستمر، وتعد جراند ثيفت أوتو 5 واحدة من أبرز نسخها على الإطلاق بفضل المميزات والتحديثات الضخمة التي أدخلتها الشركة المالكة على اللعبة مع طرح أولى نسخها إلى الأسواق سنة 2015 من قبل عملاق ألعاب الفيديو شركة غارينا، ومن أهم مميزاتها هي سهولة التحرك والتنقل والتحكم في شخصيات اللعبة وخاصية المحيط المفتوح وإمكانية اللعب الجماعي فضلاً عن الجرافيك عالي الجودة والتأثيرات الصوتية والبصرية الرائعة ويمكنكم الآن تحميلها على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بكم من خلال الخطوات التي سنأتي على ذكرها في الفقرة القادمة.

خطوات تحميل لعبة جراند ثيفت أوتو على الكمبيوتر

يمكنكم الآن البدء في خوض مغامرة رائعة وتنفيذ المهام الخطيرة التي تعرضك لمطاردات الشرطة المستمرة وذلك من خلال.

فتح الموقع الرسمي للعبة من خلال كتابة اسمه في محرك البحث جوجل.

قم بتسجيل الدخول على الموقع بعد إنشاء حساب رسمي.

اكتب اسم اللعبة في صندوق البحث واضغط على أيقونتها التي ستظهر ضمن نتائج البحث.

اضغط على زر تحميل وفي الحال ستقوم بتحميل مطلق اللعبة الذي تستطيع من خلاله تثبيتها على جهازك بعد اختيار المكان الذي تود حفظ اللعبة بداخله.

عقب الانتهاء من التثبيت يمكنك فتح اللعبة من خلال الضغط على أيقونتها التي ستظهر على الشاشة الرئيسية.

كما يمكنكم تحميل اللعبة على هواتف الأندرويد من خلال متجر جوجل والبدء في ممارستها في أي وقت وأي مكان دون الحاجة إلى الاتصال بأجهزة الكمبيوتر أو منصات الپلايستيشن.