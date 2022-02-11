نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كود كريمينال فري فاير صالحة للجميع 2022 الأحمر والأزرق وسكنات GARENA Free Fire في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستمتع المتميزين باللعب من خلال كود كريمينال فري فاير صالحة للجميع من الكودات المختلفة الأحمر وأيضا الأزرق، حيث تعمل هذه الاكواد الخاصة باللعبة على منح اللاعب الكثير من سكنات الحرب، بالإضافة إلى المدرعات والمزيد من المدمرات واليات الحرب المميتة، حيث يمكن للمستخدم إدخال أي من الاكواد المتاحة في الأماكن المخصصة لها من اجل التميز والاستمتاع لأكبر وقت ممكن من خلال الترقي في المستويات من الأدنى إلى الأعلى.

كود كريمينال فري فاير صالحة للجميع

يعمل الموقع الرسمي غارينا فري فاير على تمكين اللاعب من الحصول على العديد من المزايا، وذلك عن طريق إدخال كود الكريمينال المتمثل في carm ktrn bffc، عن طريق اتباع الخطوات الخاصة بهذا الإدخال في الموقع الخاص باللعبة، والتي تتمثل في الدخول المباشر إلى اللعبة واختيار أيقونة الكود، ثم الذهاب من اجل شحن جواهر اللعبة، واستبدال الاكواد وإتمام هذه العملية بنجاح إلى مركز غارينا والقيام بالمطلوب من تعليمات.

كود كريمينال أزرق

هناك من أكواد فري فاير الغير مستعملة والتي تكون صالحة للجميع يبحث عنها الكثيرون من أنصار اللعبة من اجل الاستمتاع والبقاء في داخل الحرب لأطول وقت، كما أن هناك من تلك الاكواد ما يعرف باسم كريمينال والذي يمنح اللاعب الفرص الكبرى للفوز، ومن تلك الكودات المعروفة بالكريمينال الأزرق.

الكود U7ZR R26U SFGF.

وهذا الكود 29ZN 4FZL CWLG.

كذلك كود ECNW 77HG J8JL.

اكواد كريمينال الاحمر

الاكواد المتعلقة بكود كريمينال الأحمر يكون منها:

E6V3 HFTB RNJL .

وكود KEEK V33J XRH8.

كذلك الكود WKMK BFE6 47DM.

وكود DFXF 5479 XLHR

اكواد سكنات فري فاير

كود كريمينال فري فاير صالحة للجميع من الاكواد الهامة في اللعبة والتي يكون إدخالها في موقع جارينا الرسمي من الأمور الضرورية والتي تمنح اللاعب الكثير من المميزات يكون منها:

البقاء أطول في ساحة الحرب.

وكذلك منح اللاعب كودات التي تفيدهم في الارتقاء بالمستوى.

كما تساعد اللاعب في البقاء حيا مع منافسة 49 لاعب آخر.

وما يكون لها من شعبية كبرى وسط ألعاب القتال وخاصة في هذا الوقت والعصر التكنولوجي الذي نحن فيه وما يصاحبه من انتشار ألعاب الفيديو عبر الهواتف.