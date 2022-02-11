نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع ميدسباي لشحن شدات ببجي بطريقة شرعية ومضمونة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع ميدسباي لشحن شدات ببجي هو من أفضل المواقع حيث انه يقدم الموقع UC والعديد من الهدايا المجانية لجميع اللاعبين الذين يشحنون عبر هذا “Midas Bay” وهي ليست مجانية مثل باقي المواقع الأخرى ولكن هذا الموقع يقدم شدات وأدوات ببجي بسعر مغرٍ للغاية بالإضافة إلى الهدايا والقاطرات المجانية التي تحصل عليها مع كل شحنة من هذا الموقع، ولا تستغرق خطوات التحميل عبر الموقع أكثر من 3 دقائق حتى تصل UC إلى حسابك، كما سنقدم لكم أيضاً في هذا التقرير شحن الشدات بعدة طرق للعبة، لذلك تابعوا معنا خلال السطور القادمة لمعرفة المزيد لمعرفة شحن شدات ببجي الموسم الجديد.

موقع ميدسباي لشحن شدات ببجي

تعد من أكثر الطرق أماناً هي طريقة شحن شدات لعبة ببجي من موقع Midas Buy بسيطة للغاية، حيث يمكن لأي لاعب من أي مكان في العالم معرفة شحن Buggy من هذا الموقع في غضون 3 دقائق على الأكثر، ذلك باتباع ما يلي:

الدخول المباشر إلى موقع من هنا Midas Buy.

ثم انقر فوق تسجيل الدخول على الجانب الأيسر من الشاشة الرئيسية للموقع.

بعد ذلك أدخل بريدك الإلكتروني وكلمة المرور.

اضغط على اتصال.

الضغط على زر الشراء.

ثم تسجيل هوية اللاعب.

كما يجب تحديد الطريقة المناسبة للدفع.

اختر مقدار شدة وحدة المعالجة المركزية المطلوبة.

انقر فوق الدفع الآن.

تحويل جوجل بلاي العربي إلى أمريكي لشحن ببجي

إذا كنت تريد الحصول على أحدث طرق شحن شدات ببجي وأفضل المعدات الإلكترونية المجانية أو تريد محتوى يجعلك تدفع مقابل شحن شدات مجانية أو شحن فري فاير مجانية أو ألعاب إلكترونية أخرى، فيجب عليك اتباع الخطوات لنقل متجر Google Play العربي إلى أمريكي باتباع هذه الخطوات خطوات:

أولا يجب الدخول على هاتفك الشخصي، ثم اضغط علي ضبط الهاتف.

انقر فوق Google Play.

انقر فوق جهات الاتصال.

انقر فوق “مواقع متعددة للاتصالات” ثم اضغط على (+).

سجل مجموعة من الشخصيات في vpn.

ثم الضغط فوق pptp.

بعد ذلك التسجيل على عنوان الخادم (usvpn.newfreevpn.co).

انقر فوق عملية التشفير.

الضغط فوق اتصال جديد.

أدخل اسم المستخدم الخاص بك (مجاني).

كما يتم إدخال كلمة المرور الخاصة بك وانقر فوق حفظ.

افتح التطبيق مرة أخرى الآن.

بعد إتمام تحويل متجر Google Play العربي إلى متجر أمريكي، ستجد أنه يمكنك تخزين محتوى أفضل من المتجر العربي، وبالتالي ستزداد فرص الحصول على أدوات وشدات ببجي موبايل مجانية بعدد كبير جدًا.