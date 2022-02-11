العبها واستمتع .. طريقة تحميل لعبة ماين كرافت 2022 وأهم مميزاتها minecraft بعد تحديثها من الشركة

طريقة تحميل لعبة ماين كرافت 2022، حيث إذا كنت تبحث عن طريقة تحميل لعبة ماين كرافت سنقدمها لك في هذا المقال، وتعتبر لعبة ماين كرافت أحد ألعاب العالم المفتوح، وهي عبارة عن قيام اللاعبون بالقتال والبناء والهدم واكتشاف اللعبة والعالم الافتراضي، وكما يوجد نسخة منها مجانية تتيح للاعبين اللعب بشكل مجاني، ولكن بإصدار يفرض قيد زمني معين كما يتيح اللعب بدون إنترنت.

طريقة تحميل لعبة ماين كرافت 2022

أولاً: قم بتسجيل الدخول إلى تطبيق Google Play على هاتفك لتنزيل اللعبة.

ثانيًا: أدخل اسم اللعبة في مربع البحث.

ثالثًا: انقر فوق رمز اللعبة، ثم انقر فوق تنزيل Minecraft، ثم انتظر دقيقة حتى يتم تنزيل اللعبة على هاتفك الخاص، وسيتم التثبيت تلقائيًا.

رابعًا: اضغط على اللعبة للتشغيل في هاتفك.

طريقة تحميل لعبة ماين كرافت للكمبيوتر

في البداية اذهب إلى موقع Minecraft عبر شريط بحث Google وانقر على زر Windows الموجود أسفل “Download Game”.

بمجرد تنزيل الملف الخاص باللعبة على الكمبيوتر، احفظه بأي ملف ترغب به وسيتم الفتح بشكل تلقائي.

انقر فوق كلمة “التالي” مرتين، ثم اضغط فوق كلمة “تثبيت”.

بمجرد اكتمال عملية التنزيل، اضغط فوق كلمة “إنهاء”.

سيتم فتح اللعبة بشكل تلقائي على الكومبيوتر، ثم النقر فوق “متابعة بدون تسجيل الدخول”، سيصبح كل ما عليك هو النقر فوق اسم اللعبة للعب.

نبذة عن لعبة ماين كرافت

يدور مفهوم اللعبة حول الجهود المبذولة في بناء منزل باستخدام مختلف المعدات والأدوات التي سيجدها اللاعب في اللعبة، وستساعد لعبة ماين كرافت في تطوير مهارات التفكير لدى اللاعب وهي مناسبة لجميع الأعمار من الأطفال للبالغين.

تفتح لعبة ماين كرافت الطريق أمام جميع اللاعبين من مختلف الدول العربية والأجنبية للقاء أصدقاء محترفين جدد في هذه اللعبة.

أهم مميزات لعبة ماين كرافت minecraft بعد تحديثها