عروض زين لجوالات أيفون .. خصم يصل لـ60% على أجهزة مختارة وبالتقسيط

تقدم شركة الاتصالات السعودية زين للعملاء عروض مميزة على جميع أنواع الجوالات حيث تعد الشركة هي المشغل الثالث للاتصالات في المملكة، ومن أهم الشركات التي توفر جوالات الأيفون من شركة آبل العالمية بأقل الأسعار وبالتقسيط بدون دفعة مقدمة.

عروض زين لجوالات الآيفون

تقدم الشركة أفضل خدمات الاتصالات لعملائها حيث يبلغ عدد مستخدمي شبكة زين قرابة 50 مليون عميل، وأتاحت الشركة أيضا عروض الهواتف الذكية لشركة آبل وجميع الشركات الرائدة في مجال الجوالات والأجهزة اللوحية كما وضعت شركة زين عروض على كافة أنواع الهواتف من ماركة آيفون بقسط شهري يصل إلى خمسين ريال سعودي وبدون دفعة مقدمة.

الهواتف المختارة من آيفون

هاتف آيفون 11 برو

يأتي الهاتف بمواصفات عالية وبأسعار مميزة للعملاء:-

سعة الهاتف 512 جيجا بايت.

يحصل العميل على خصم 25٪.

سعر الهاتف شامل الضريبة قبل الخصم 5999 ريال وبعد الخصم 4928 ريال.

العميل غير ملزوم بتقديم دفعة مقدمة وقيمة القسط الشهري 230 ريال.

هاتف آيفون 11 برو ماكس

يأتي الهاتف بسعة تخزين 64 جيجا بايت.

قيمة الخصم 20٪ وسعر الهاتف بعد الخصم 4336 ريال.

التقسيط بدون مقدم وقيمة القسط الشهري 201.25 ريال.

هاتف 11 iPhone

يأتي الهاتف بذاكرة تخزين 128 جيجا بايت.

قيمة الخصم 24 ٪ ولا يتطلب تقديم دفعة مقدمة مع الهاتف.

سعر الهاتف شامل الضريبة ويصل السعر بعد الخصم إلى 300164 ريال.

عروض هاتف iPhone xs max

تصل قيمة الخصم إلى نصف المبلغ حيث يأتي الهاتف بمساحة تخزين 512 جيجا بايت.

الحصول على الهاتف لا يُشترط مقدم شهري حيث يجب الإلتزام بالقسط الشهري في الموعد المحدد.

سعر الهاتف يشكل قيمة الضريبة بعد الخصم.

عروض هاتف الآيفون Xs

تقدم شركة زين خصومات مميزة على هاتف iPhone xs تصل إلى 35 بالمائة من قيمة السعر الأصلي للهاتف.

تبلغ قيمة القسط الشهري خمسين ريال سعودي فقط وبدون دفعة مقدمة من قيمة المبلغ الأصلي للهاتف.

هاتف آيفون SE