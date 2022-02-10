مواصفات هاتف Samsung Galaxy J3 والمزايا التي يتمتع بها

أكملت شركة سامسونج الكورية سلسلة J بإصدار هاتف Samsung Galaxy J3 2016، حيث تم إطلاقه في شهر يناير لعام 2016 م، حيث أضافت سامسونج بعض التعديلات الهامة لكي ينافس الهاتف كافة الإصدارات للماركات الأخري المنافسة في السوق، فدعونا نتعرف سوياً علي سعر الهاتف والمزايا التي يتمتع بها، وما العيوب الموجودة به.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy J3 لعام 2016

هاتف Samsung Galaxy J3 مصنوع من البلاستيك المتين.

طول الهاتف 142 مم، عرض الهاتف 71 مم، سمك الهاتف 7.9 مم، أما وزن الهاتف 138 جرام.

شاشة الهاتف حجمها 5 بوصة، دقة الشاشة 720*1280 بكسل، والشاشة من النوع Super AMOLED.

الشاشة بنظام حماية من النوع Asahi Dragon Trail.

يعلو الهاتف السماعات بمدخل 3.5 ، أما زر الهاتف أسفل الشاشة.

مدخل الشاحن بالإطار السفلي، كما يوجد بالإطار السفلي ميكروفون إضافي للتخلص من الضوضاء عند إجراء المكالمات.

زر التشغيل في الأيمن، أما الجانب الأيسر به زرين الصوت.

ألوان الهاتف: اللون الأبيض، الأسود، الذهبي.

يدعم الهاتف شبكات الجيل الثاني، الثالث، الرابع، ولكن المنتشر في السوق الجيل الثالث.

الهاتف يدعم تشغيل الشريحتين من النوع Micro SIM

الكاميرا الخلفية بدقة 8 ميجا بكسل ومدعومة بفلاش ليد فردي، والتصوير من الكاميرا الخلفية بدقة 1080 بكسل بدقة 720 بكسل، ويمكن تصوير 30 في ث.

الكاميرا الأمامية بدقة 5 ميجا بكسل.

يعمل الهاتف بنظام تشغيل اند رويد 5.1 ( Lollipop ).

بطارية الهاتف بسعة 2600 ملي أمبير.

معالج الهاتف من النوع Cortex-A7 بتردد 1.3 جيجا هرتز، وهناك نسخة أخري بتردد 1.5 جيجا هرتز، والمعالج رباعي النواة.

ذاكرة الهاتف 8 جيجا بايت، وهناك إصدار أخر 16 جيجا بايت.

يدعم الهاتف الكارت الميموري بسعة 256 جيجا بايت من النوع micro SD، ولكن لا يوجد مدخل للكارت الميموري ويمكن وضعها في مدخل الشريحة الثانية.

يدعم الهاتف الراديو FM.

عيوب هاتف Samsung Galaxy J3

نظام التشغيل قديم ولا يمكن تحديثه إلي اندرويد Marshmallow.

ذاكرة الهاتف قليلة ويتيح استخدام منها 3 جيجا بايت فقط.

الهاتف ليس به لمبه إشعارات Notification LED.

عند رفع مستوى الصوت تقل جودة الهاتف نظراً لأن به ميكروفون واحد فقط.

عدم وجود منفذ للكارات الميموري.

سعر هاتف Samsung Galaxy J3