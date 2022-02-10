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عمر شويل - جدة طريقة مضمونة للحصول على انترنت مجاني يومياً لجميع الشبكات بدون شحن، لا يخلو الروتين اليومي لنا عادة من البحث في قوقل لمعرفة بعض الأشياء أو البحث لمشاهدة فيلم، أو ربما لتصفح مواقع التواصل الاجتماعي ومعرفة الأخبار الحصرية، ولكن هل يخطر على بالك أنه يمكنك ربح رصيد مجاني لجوالك عند طريق هذا البحث؟، اليوم نقدم لكم تطبيق متصفح مثل قوقل كروم ولكن عند إستخدامه في كل مرة للدخول إلى محركات البحث تحصل على نقاط، ويمكنك تجميع تلك النقاط بسهولة بالغة ومن ثم تحويلها للحصول على رصيد مكالمات ونت مجاناً لجميع الشبكات.

انترنت مجاني يومياً لجميع الشبكات

في البداية يتسائل الكثيرين منا كيف يربح هذا التطبيق ليمنحنا شحن مجاني للنت والمكالمات، وفي الواقع أنه التطبيق يحصل على الربح عن طريق أرباح الإعلانات التي يتم ظهورها من خلاله ونحن نشاهدها عند التصفح، حيث يقوم بمشاركة أرباح تلك الإعلانات مع المستخدمين على هيئة نقاط ثم يتم تحويلها إلى رصيد. يمكنك أيضاً ربح كاش باك عند التسوق عبر الإنترنت من مواقع مثل نون وجوميا، كما يتواجد داخل هذا التطبيق المميز كوبونات خصم متعددة لمنتجات كثيرة. وتستطيع ربح إنترنت بدون شحن من خلال طريقة أخرى داخل التطبيق، حيث تتواجد الكثير من الألعاب داخل التطبيق يمكنك لعبها والحصول على نقاط يتم تحويلها إلى رصيد مجاني.

كل ما عليك هو الدخول إلى متجر بلاي ثم كتابة في خانة البحث وصلة وفر فلوسك باللغة العربية، بعد التنزيل يتم النقر على تسجيل الدخول عن طريق فيسبوك أو قوقل و عن طريق البريد الإلكتروني أو رقم الجوال. يتم فتح واجهة التطبيق لتجد محرك بحث قوقل أعلى الشاشة و نجد أسفل الشاشة مواقع الحصول على الكاش باك و خصومات الشراء، بالإضافة إلى الأخبار الأكثر تداولاً خلال الساعات الأخيرة، حيث أنه كلما قمت بإستخدام المتصفح تحصل على نقاط إضافية.

نت مجاني للهاتف بدون شحن

يمكنك كذلك الحصول على عروض وكوبونات الخصم المتواجدة أسفل الشاشة؛ بحيث يمكنك الإستفادة منها عند الشراء من أشهر مواقع التسوق عبر الإنترنت بخصومات تصل إلى 70%. وإليك فكرة جيدة، فإذا كان لديك طفل صغير في المنزل يمكنك فتح خانة الألعاب داخل التطبيق وجعله يقوم باللعب ومن ثم تجميع عدد هائل من النقاط وتحويلها إلى رصيد إنترنت مجاني بدون الحاجة إلى شحن..

كما يمكنك تجميع نقاط عن طريق دعوة الأصدقاء وهي وسيلة اجتماعية جيدة لتجميع النقاط بشكل سريع، أو تستطيع عمل إستبيان سريع والإجابة على أسئلة الظاهرة والحصول على نقاط أيضاً. ولكي تتمكن من تحويل النقاط إلى رصيد يتم النقر على علامة المحفظة ثم النقر على خيار إصرف نقاطك، بعدها يتم إختيار رصيد حيث تظهر الشبكات ويتم إضافة رقم الهاتف لتحويل الرصيد المجاني إلى جوالك.