Redmi Note 11s موبايل شاومي الجديد | أهم المواصفات والسعر

Redmi Note 11s هاتف جديد آخر ينضم لأحدث منتجات شركة شاومي من الهواتف الذكية لعام 2022 ، حيث أطلقت شركة ريدمي التابعة لشركة شاومي مؤخراً هاتفي Redmi Note 11 و Redmi Note 11s. ينطلق كلا الهاتفين ضمن عائلة الـNote والتي تعتبر من سلاسل الشركة ضمن الفئة الاقتصادية والتي تقدم فيها الشركة العديد من المواصفات والمميزات مقابل سعر مقابل وبالتالي تقدم صفقة ممتازة للعديد من المستخدمين.

مواصفات هاتف Redmi Note 11s :

‌يأتي الهاتف بوزن خفيف يقدر بحوالي 179 جراماً.‌

الهاتف أيضاً متوفر مع مستشعر IR BLASTER الخاص بالتحكم بالأجهزة الإلكترونية.

‌يدعم الهاتف تركيب شريحتي إتصال من نوع Nano Sim ، مع دعم شبكات الإتصال حتي الجيل الرابع 4G.‌

كذلك يدعم الهاتف الهاتف زيادة سعة التخزين ، وذلك لتوافر مدخل إضافي خاص بكارت الميموري.‌

كما الهاتف الآخر Redmi Note 11 ، يأتي الهاتف أيضاً بمقاومة للغبار والماء بشهادة IP53.‌

أما عن خامات الهاتف فيأتي من البلاستيك Poly Carbonite.

بالنسبة للشاشة فالهاتف متوفر بشاشة بحجم 6.43 إنش من نوع AMOLED ، بجودة FHD+ مع دقة 1080×2460 بكسل وبمعدل كثافة بكسلات 409 بكسل لكل إنش.‌

كما تصل درجة سطوع الشاشة إلي حوالي 700 شمعة ، مع دعم أبعاد عرض 20:9 لاستغلال مساحة أكبر من الشاشة والاستمتاع بها.‌

الشاشة أيضاً تأتي مع معدل التحديث العالي حتي 90 هيرتز والذي يوفر سلاسة أكبر في الاستخدام.‌

كذلك توجد أيضاً طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 3 علي شاشة الهاتف.‌

الهاتف يأتي أيضاً بنظام تشغيل Android 11 ، مع واجهة شاومي الأحدث MIUI 13.‌

وتظهر أولي الاختلافات بين هاتفي السلسلة في المعالج ، حيث تم استخدام معالج من شركة ميديا تيك وليس كوالكوم وهو معالج Mediatek Helio G96 ، والذي يأتي بدقة تصنيع 12 نانو متر.‌

المعالج مع ذلك ثماني النواة يحتوي علي نواتين من نوع Cortex-A76 بتردد 2.05 جيجا هيرتز ، بالإضافة إلي ستة أنوية آخري من نوع Cortex-A55 وبتردد أقل 2.0 جيجا هيرتز.‌

أما عن وحدة معالجة الرسوميات GPU ، فالهاتف يحتوي علي معالج Mali-G57 MC2.‌

أيضاً يتوفر الهاتف بثلاثة إصدارات متاحة من مساحة التخزين كالتالي : 64 جيجا مع 6 جيجا رام ، أو 128 جيجا مع 6 جيجا رام ، وأخيراً 128 جيجا مع 8 جيجا رام.‌

ذاكرة التخزين كذلك تأتي من نوع UFS 2.2 الجديد والسريع.

كاميرا هاتف Redmi Note 11s :

‌يتوفر بالهاتف كاميرا سيلفي بدقة 16ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 ، تدعم التصوير بجودة FHD.‌

كذلك يوجد بظهر الهاتف أربعة كاميرات خلفية : الأساسية بدقة 108 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.9 تدعم خاصية Dual Pixel PDAF ، الثانية للتصوير الواسع بدقة 8 ميجا بكسل وفتحة عدسة F/2.2 وزاوية 118°.‌

أما عن الكاميرا الثالثة فتأتي بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسةF/2.4 خاصة بالتصوير الماكرو ، مع وجود كاميرا أخري بنفس المواصفات خاصة بالعزل والتصوير البورترية.‌

تدعم الكاميرات خاصيتي HDR, Panorama ، مع وجود فلاش ليد بجانب الكاميرات.‌

بالنسبة لتصوير الفيديوهات فالهاتف يدعم التصوير بدقة 1080 بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية.

مواصفات أخري للهاتف :

‌يحتوي الهاتف علي سماعات من نوع ستيريو ، تعطي أصوات عالية ونقية.‌

بالإضافة إلي وجود مدخل الـ3.5 مللي الخاص بسماعة الأذن.‌

يتوفر الهاتف أيضاً بدعم الـNFC.‌

البصمة تأتي في الجنب مدمجة مع زر الباور ، مع دعم فتح الهاتف ببصمة الوجة.‌

كما يوجد بالهاتف بطارية بحجم 5000 مللي أمبير من نوع ليثيوم ، تدعم الشحن بقدرة 33 وات.‌

كذلك الهاتف يتوفر بالألوان : الأزرق ، الأبيض ، والرمادي.

سعر هاتف Redmi Note 11s :