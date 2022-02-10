نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعبة جراند ثفت أوتو للأندرويد 2022 كيفية تثبيت فايس سيتي Grand Theft Auto في المقال التالي
عمر شويل - جدة لعبة جراند ثفت أوتو للأندرويد 2020 هي من سلسلة ألعاب جاتا المشهورة حول العالم، حيث تعتبر من أقوى الألعاب التي تفضلها الناس في مختلف الأعمار، ويعد هذا هو الإصدار الخامس لتلك اللعبة الشهيرة، فيبحث الكثير من عشاق تلك اللعبة عن طريقة تحميلها على جهاز الأندرويد الخاص به وهذا للاستمتاع باللعبة في كل الأوقات سواء داخل المنزل أو خارجة، حيث يبحثون دائما عن الإثارة والتشويق والمطاردات بالأسلحة القتالية المختلفة، ومن خلال موقع ثقفني سوف نعرض لكم طريقة تلك اللعبة الاحترافية.
لعبة جراند ثفت أوتو للأندرويد 2022
يمكن تحميل لعبة Grand Theft Auto: Vice City بالمجان من خلال اتباع الخطوات التالية:
- تنزيل ملف APK وملف OBB وحفظهم على الهاتف الخاص بك.
- ثم قم بفك الضغط عن ملف OBB وهذا باستعمال برنامج Zarchiver pro.
- ثم قم بنقل الملف إلى مسار الأندرويد OBB.
- تثبيت لعبة جراند ثفت أوتو للأندرويد بالمجان من خلال متجر جوجل بلاي.
وبتلك الخطوات البسيطة يستطيع اللاعب الاستمتاع بكل ما تحتوي اللعبة من تشويق.
تحميل لعبة GTA V الحياة الواقعية للاندرويد
وقد اصبح من السهل تحميل لعبة GTA V والتي تتسم بالواقعية من خلال التطبيقات الخاصة بجوجل بلاي حيث نستعرض أهم ما تتطلبه تلك اللعبة لتثبيتها:
- تم التحديث في 26 من شهر مارس 2021.
- ويتطلب Android 4.4 والأحدث.
- وبلغت عمليات التثبيت أكثر من 10,000,000.
جراند ثفت أوتو 5 تحميل للاندرويد
وقد قام التحديث الكامل للعبة جاتا 5 حتى تواكب أجهزة الأندرويد الحديث، وتعد تلك اللعبة من أهم الألعاب الحديث والتي تتميز بمميزات من أهمها ما يلي:
- تتميز لعبة جاتا 5 برسوماتها ذات الدقة المتناهية والصوت المتباين.
- كما تحتوي اللعبة على العديد من المركبات والدراجات النارية.
- تعدد الأسلحة المستخدمة أثناء اللعب.
- إمكانية زيادة الرسومات المتحركة تبع التطور الموجود بجهازك.
- حفظ اللعبة في السحابة Cloud.
تحميل ملف لعبة GTA
وبعد الشهرة العالية التي نالتها لعبة جاتا 5 كان لابد من حصد الأموال من خلالها، ولكن راعت حوجل بلاي تلك المسألة فكان من إمكان اللاعبين تحميل تلك اللعبة مجانا، ولا يمكن لعبها إلا من خلال جهاز الكمبيوتر فقط ، ولكن الآن أصبح من الإمكان لعبها من خلال الجوال في أي وقت ومكان، وهذا لإشباع الرغبة والتشويق لهذه اللعبة.