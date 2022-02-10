نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعبة جراند ثفت أوتو للأندرويد 2022 كيفية تثبيت فايس سيتي Grand Theft Auto في المقال التالي

عمر شويل - جدة لعبة جراند ثفت أوتو للأندرويد 2020 هي من سلسلة ألعاب جاتا المشهورة حول العالم، حيث تعتبر من أقوى الألعاب التي تفضلها الناس في مختلف الأعمار، ويعد هذا هو الإصدار الخامس لتلك اللعبة الشهيرة، فيبحث الكثير من عشاق تلك اللعبة عن طريقة تحميلها على جهاز الأندرويد الخاص به وهذا للاستمتاع باللعبة في كل الأوقات سواء داخل المنزل أو خارجة، حيث يبحثون دائما عن الإثارة والتشويق والمطاردات بالأسلحة القتالية المختلفة، ومن خلال موقع ثقفني سوف نعرض لكم طريقة تلك اللعبة الاحترافية.

لعبة جراند ثفت أوتو للأندرويد 2022

يمكن تحميل لعبة Grand Theft Auto: Vice City بالمجان من خلال اتباع الخطوات التالية:

تنزيل ملف APK وملف OBB وحفظهم على الهاتف الخاص بك.

ثم قم بفك الضغط عن ملف OBB وهذا باستعمال برنامج Zarchiver pro.

ثم قم بنقل الملف إلى مسار الأندرويد OBB.

تثبيت لعبة جراند ثفت أوتو للأندرويد بالمجان من خلال متجر جوجل بلاي.

وبتلك الخطوات البسيطة يستطيع اللاعب الاستمتاع بكل ما تحتوي اللعبة من تشويق.

تحميل لعبة GTA V الحياة الواقعية للاندرويد

وقد اصبح من السهل تحميل لعبة GTA V والتي تتسم بالواقعية من خلال التطبيقات الخاصة بجوجل بلاي حيث نستعرض أهم ما تتطلبه تلك اللعبة لتثبيتها:

تم التحديث في 26 من شهر مارس 2021. ويتطلب Android 4.4 والأحدث. وبلغت عمليات التثبيت أكثر من 10,000,000.