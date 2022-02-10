نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاومي تطلق سلسلة Redmi Note 11 المبتكَرة في المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة شركة شاومي من أكبر الشركات الرائدة في مجال الهواتف الذكية، حيث أنها تصدر خلال الفترة الحالية سلسلة من الهواتف المتميزة وهيRedmi Notes 11، حيث أنه يمتلك العديد من المواصفات التي تجعلة رائدا، وكدا أن سعره مناسب، حيث يبدأ من 179 دولار أمريكي وبه العديد من مميزات الصناعة والأجهزة المبتكرة، وسوف نعرض مواصفاتة وسعرة خلال السطور التالية ومواصفات ومميزات ريدمي نوت 11 اصيل

سلسلة Redmi Note 11

تتضمن شركة شياومى 4a بأجهزة مبتكرة و من اشهرها ريدمي نوت 11 و من أهم مواصفاته التالي

● كاميرا سينمائية حيث به مستشعر أساسي بدقة 108 ميجا بيكسل، مما يجعل التقاط مشاركة العديد من اللحظات بدقة عالية وتفاصيل واقعية بالإضافة الى شاشة ذات حجم كبير يبلغ 1/1.52 كما أن الكاميرا تجمع بين تقنيتها pixel in-1 وتقنية ISO الاصلي المزدوجه لكي تحصل على صور أكثر من رائعة، من خلال نطاق ديناميكي وأداء في الألوان عالي مع وجود الضوء الخافت بالاضافة الى ان وضع الزاوية الواسعة يكون بدقة 8 ميجا بيكسل لكي توسع مجال الرؤية بزاوية عرض 118 درجة

● يتميز بشاشة عالية الجودة وتحديث عالي يصل الى 120 هرتز معدل استجابة اللمس 360 هرتز من خلال وجود رسوم متحركة وانتخابات خياليه وتسجيل لمسات بدقه متناهيه هي حيث ان الشاشة تكون بحجم 6.67 بوصة و 6.43 بوسه ويوجد بها خاصية SMILED Dot Display Full HD ما الذي تتميز الالوان الرائعه تصل الى 1200 شمعة لتكون على الشاشة واضحة في النهار

● أداء قوي وعلى حسب سرعة حيث تدعم ريدمي نوت 11 برو 5 جي هو معالج ثماني النواة وذلك للارتقاء بمستوى الاداء وتدعم تقنية ستة نانومتر الرائده بسرعة تصل إلى 2.2 جيجاهرتز كمان بترخم التحدي الى التميز بمعالج Mediatek Helio G96 المتقدم بالإضافة إلى ذاكرة عشوائية 8 جيجا

● يحافظ على بطارية مساحة كبيرة جدا تصل الى 5000 ملي أمبير في الساعة بالاضافة الى السعه الاستثنائية للبطارية حيث غنى هواتف ريدمي نوت 10 تميز بشاحن توربيني رفيع المستوى تصل قوته الى 67 وات حيث انه يشحن البطارية في اقل من 15 دقيقه باخذ ال33 وايت برو حتى تكون الشحن مئه في المئهسعر التجزئة الموصى به:

سعر ريدمي نوت 11

● . 6 جيجابايت بالاضافة الى 64 جيجابايت يكون سعره 329 دولار أمريكي

● 6 جيجابايت بالاضافة الى 128 جيجابايت ويبلغ سعره 349 دولار أمريكي

● ثمانية جيجابايت و128 جيجا بايت يكون سعره 300 79 دولار.

● 6 جيجا بايت و64 جيجابايت يجوز سعره 299 دولار