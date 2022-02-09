طريقة تحميل دريم ليج سوكر 2022 أخر تحديث بالتعليق العربي

دريم ليج سوكر 2022 Dream League Soccer 2022 أحدي أشهر العاب الفيديو جيم التي تحاكي كرة القدم والتي يبحث عنها الكثيرين من محبي الساحرة المستديرة من تطوير ونشر شرمة برمجة الألعاب الإلكترونية فيرست تاتش جيم التي تعتبر حديثة في سوق الألعاب الإلكترونية حيث تم أنشاء الشركة وأطلاق الإصدار الأول من اللعبة في عام 2014 وتعمل اللعبة علي أغلب منصات الألعاب مثل بلاي ستيشن وأكس بوكس وويندوز كما تعمل علي الهواتف الذكية بجميع أنظمة التشغيل بما فيها أندرويد وأي أو أس وتختلف اللعبة أختلاف كبير عن باقي العاب كرة القدم الأخري مثل إي فوتبول وفيفا ويوف نتستعرض ألان أهم مميزات اللعبة وطريقة تحميل اللعبة علي الهواتف الذكية.

مميزات دريم ليج سوكر 2022

تتميز اللعبة بجرافيك مميز جدا من حيث الواقعية ويظهر ذلك علي أشكال اللاعبين وأقمصة الفرق التي تعتبر حقيقية 100%.

تعتمد اللعبة في الاساس علي أنشاء فريق خاص بك حيث تبداء في البداية بفريق من الهواة وعليك تطوير مستواة والتدرج حتي اللعب في المنافسات العالمية.

كذلك تعتبر ليس مجرد لاعب فقط بل أنت المدير الفني للفريق وعليك وضع خطة اللعب وتدريب اللاعبين علي الجمل وطريقة اللعبة المنافسة.

بعد تمكنك من تحقيق الارباح للفريق تستطيع شراء لاعبين ذات مستوي عالي فيمكنك شراء ميسي ورونالدو وتكوين فريق الأحلام الذي لا يهزم.

كذلك اللعبة مرخصة رسميا من الفيفا ومصرح لها باستخدام أكثر من 3000 لاعب الموجدين بجميع الدوريات العالمية.

كذلك تدعم العديد من اللغات بما فيها اللغة العربية والإنجليزية والفرنسية والالمانية والعديد من اللغات الأخري.

يمكنك اللعب بلاعب واحد فقط في الفريق وتكون المتحكم بة حتي لو كان حارس المرمي.

بعد الوصول إلي مستوي متقدم في اللعبة يمكنك إنشاء نادي رياضي وملعب خاص بالفريق وفندق للاعبين وصالة العاب رياضية.

طريقة تحميل Dream League Soccer 2022