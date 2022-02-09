نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شحن كوينز PES 2021 Mobile مجانا 600 كوينز بطريقة رسمية من كونامي سيسون أبديت في المقال التالي

عمر شويل - جدة شحن كوينز PES 2021 Mobile ، كوينزات اللعبة هي شئ مهم جدا في الاستمرار في المنافسة على مراكز متقدمة في ترتيب اللعبة من كونامي. حيث يتم البحث دائما عن كيفية الحصول علي كوينز في بيس 2021 كما يتم شراء لاعبين بالكوينز لديهم دقة كبيرة في التمرير الطويل والقصير وكذلك لاعبين لديهم سرعة كبيرة في الركض. كما يتم تدريب لاعبين فريقك بالكوينز للحصول على أفضل أداء للاعبيك داخل الفريق. واليوم سوف نقدم لكم أفضل طريقة أمنة ورسمية من داخل لعبة إي فوتبول بيس 2021 للجوالات لشحن كوينزات مجانية وكذلك شحنها بطريقة مدفوعة. وذلك من خلال السطور القليلة القادمة.

شحن كوينز PES 2021 Mobile مجانا التحديث الجديد

كيف تحصل على كوينز في PES 2021؟ هو سؤال يتصدر محركات بحث جوجل لمحبي اللعبة خاصة الذين يريدون كوينز مجانية. ولكن الطريقة المجانية تعتبر إلى حد ما طريقة بطيئة على مدار الشهر يمكن الحصول على ما يقارب من 600 كوينز مجانية. وذلك من خلال الخطوات التالية.

أولا يتم الدخول على جوجل بلاي في هواتف اندرويد وآبل ستور لهواتف التي تعملIOS. ويتم البحث عن لعبة eFootball PES 2021 ويتم نزولها على الهاتف.

ويتم نزولها على الهاتف. ثم يجب فتح اللعبة يوم الاثنين وهو أول الأسبوع بالنسبة لشركة كونامي. كما يتم ظهور أيقونتين واحدة تحمل شعار كوينز والأخرى تحمل شعار GP. يجب اختيار الكوينز كهدية يومية مجانية مقدمة من إي فوتبول بيس 2021 . حيث يتم الحصول علي كوينز في بيس 2021 يوميا بعدد 10 كوينز لمدة 5 أيام وفي اليوم السادس 20 كوينز واليوم الأخير 30 كوينز. مما يعني ذلك أنك ستحصل على 100 كوينز مجانية أسبوعيا و400 شهريا.

. حيث يتم يوميا بعدد 10 كوينز لمدة 5 أيام وفي اليوم السادس 20 كوينز واليوم الأخير 30 كوينز. مما يعني ذلك أنك ستحصل على 100 كوينز مجانية أسبوعيا و400 شهريا. شحن كوينز PES 2021 Mobile بمقدار أكثر من 400 كوينز عن طريق لعب مباريات وتحديات التي تحددها اللعبة أسبوعيا. حيث كلما ذادت لعب عدد مباريات أكثر يتم أيضا الحصول على كوينز أكثر مما تصل إلي 200 إضافية وبذلك شهريا 600 كوينز مجانية.

الحصول علي كوينز في بيس 2021

منذ نزول تحديث لعبة إي فوتبول بيس 2021 للاندرويد والايفون في أواخر العام الماضي 2021 وتم نزول بعضا من الأيقونات التي عليها عروض كبيرة. وذلك يتم الحصول علي كوينز في بيس 2021 من خلال تسجيل الدخول على اللعبة والضغط على عربة التسوق. وستلاحظ هناك عروض رائعة وهي فقط بقيمة 17 جنيه مصري يتم إضافة 400 كوينز بدلا من مائة كوينز فقط. كذلك هناك عرض أخر ليتم شحن كوينز PES 2021 Mobile وهو فقط بقيمة 50 جنيها يتم إضافة 740 كوينز في رصيد حساب اللعبة. ويتم دفع قيمة الكوينز عن طريق طرق الدفع الإلكترونية المتاحة في كل دولة.

ومن منصتنا هذه ننصح بمتابعة هذه الخطوات السابقة للحصول على الكوينزات المجانية والمدفوعة. وننصح بعدم الدخول على أي موقع إلكتروني أخر متخصص في شحن الألعاب كما أن هذه المواقع غير أمنة. نتمنى لكم سهولة الحصول على كوينز في بيس 2021. كما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.