“استلم الآن” تحديث لعبة ببجي نيوستيت التحديث الجديد 2022 pubg newstate وما هي مميزاته

يبحث محبي لعبة ببجي عن طريقة تحديث لعبة ببجي نيوستت، بعد أن قامت الشركة المصنعة للعبة بالإعلان عن أن ببجي نيوستت هي الإصدار الأحدث للعبة ببجي موبيل، حيث تدور أحداث هذا الاصدار في عام ٢٠٥١، وقد قامت الشركة بتوضيح طريقة تحديث اللعبة، والمتطلبات التي تحتاجها اللعبة سواء على هواتف الاندرويد أو الايفون.

تحديث لعبة ببجي نيوستيت

يوجد مجموعة من الخطوات يجب إتباعها لكي تتمكن من تحديث اللعبة، وهذه الخطوات هي:

قم بالتأكد من توصيل الواي فاي بالهاتف.

قم بفتح متجر آبل ستور، أو متجر جوجل بلاي على الهاتف.

في المكان المخصص للبحث قم بكتابة اسم اللعبة.

ستظهر إليك شاشة جديده قم باختيار كلمة تحديث.

سوف يتم تحديث اللعبة في غضون دقائق.

قم بفتح اللعبة وربط حساب الفيس بوك باللعبة لتتمكن من الاستمتاع بها.

متطلبات تشغيل لعبة ببجي نيوستت على الهاتف الاندرويد

طرحت اللعبة بتصميم مختلف عن الاصدار السابق، حيث أصبحت بجرافيك مميز وعالي جدًا، كما تم إضافة العديد من التصميمات والمعدات الثقيلة بداخلها، لذا تحتاج اللعبة العديد من المتطلبات، التي تتمثل في الآتي:

تحتاج اللعبة إلى مساحة 2GB فارغة لتشغيلها على الهاتف

يجب أن يكون الهاتف يعمل باندرويد ١٠

تحتاج اللعبة إلى ذاكرة عشوائية قدرها ٤GBعلى الأقل.

يجب أن يكون معالج الهاتف من نوع SNAPDRAGON أو من الأنواع التي تعادله.

يجب أن يكون معالج الهاتف الرسومي من النوع القوي ومزود بقدرته على تحمل لعبة ببجي.

مميزات لعبة ببجي نيوستت